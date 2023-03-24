Помощь для женщин — правительство предлагает гранты на собственный бизнес

Действует ряд программ по интеграции женщин в рынок труда и предпринимательство

Украинское правительство планирует активно привлекать женщин к работе, в частности, к открытию собственного бизнеса. Есть уже целый ряд программ по интеграции женщин в рынок труда и предпринимательство, в частности предусматривающих предоставление микрогрантов.

Об этом сообщила глава Министерства экономики Юлия Свириденко, информирует пресс-служба ведомства.

Интеграция женщин в деловую сферу

Как рассказала глава Минэкономики на встрече с представительницей ООН "Женщины в Украине" Сабин Гюнеш, правительство ищет партнеров для реализации соответствующих проектов.

"Повышение уровня занятости — один из приоритетов для правительства. Мы запустили ряд программ, направленных на поддержку бизнеса и улучшение ситуации на рынке труда", — отметила она.

Среди инициатив — программа привлечения женщин к предпринимательству, которая предусматривает предоставление микрогрантов для развития малого и среднего бизнеса.

Речь идет о безвозвратной помощи на сумму до 250 тыс. гривен на старт или развитие существующего бизнеса по программе "Собственное дело".

В 2022 году женщины подали на получение микрогрантов более 6 тысяч заявлений, из них около полутора тысяч получили такую возможность. Доля успешных грантовых заявок женщин — 49%.

В частности, намерены расширить программу, предоставив возможность женам ветеранов брать гранты на большую сумму для развития семейного бизнеса.

Кроме того, есть несколько программ по содействию трудоустройству и переобучению женщин для повышения их конкурентности на рынке труда.

"Мы готовимся к поддержке тех женщин, которые вернутся из-за границы, куда уехали из-за войны, и привлечению их к восстановлению страны. Сейчас ищем партнеров для реализации этой политики", — отметила глава ведомства.

В частности, действуют программы финансового стимулирования работодателей на работу женщин с детьми.

Что предлагают украинцам

24 марта стартовала очередная грантовая программа. Присоединиться к проекту могут ветераны и ветеранки, родственники павших военных. Это уже третий этап программы макрофинансирования.

Сумма безвозвратной помощи будет колебаться от 500 тысяч до 1,5 млн. гривен. Общий бюджет программы — 15 млн гривен. Заявки будут приниматься с 24 марта по 10 апреля 2023 года. Присоединиться могут как юридические лица, так и физлица-предприниматели.

Власти таким образом намерены поддержать бизнес-способность ветеранов и их семей.

"В 2022 году УВФ провел два конкурса макрофинансирования и 53 победителя получили финансирование на суммы от 500 тысяч до миллиона гривен. Надеемся, что нынешняя программа сможет поддержать еще больше нишевых предприятий из продовольственной сферы", — отметили организаторы.

Результаты программы "єРобота"

Также 1 февраля 2023 года стартовала очередная волна подачи заявлений на микрогранты для собственного бизнеса по государственной программе "єРобота".

Для получения средств необходимо подать заявление и бизнес-план своего проекта через сайт и мобильное приложение государственных услуг "Дія". Заявки и предоставленные документы пройдут проверку, специалисты оценят бизнес-план, а также кредитную историю заявителя. После этого необходимо пройти собеседование со специалистами Государственной службы занятости, по итогу которой служба примет решение о предоставлении или отказе в предоставлении средств.

По данным правительства, в рамках этой программы согласовано уже 98 грантов для развития садов и теплиц на 472,3 млн гривен.

В частности:

86 грантов — по направлению "Свой сад" на сумму 388,4 млн. гривен;

12 грантов — по направлению "Своя теплица" на 83,9 млн. гривен.

За прошлый год 3,3 тыс. украинцев получили от государства поддержку в виде микрогрантов от 50 до 250 тыс. грн. на воплощение своих бизнес-идей.

Что следует знать о "еРаботе"

"єРобота" — это шесть программ, которые позволят создать десятки тысяч бизнесов и сотни тысяч рабочих мест. Первая программа предусматривала гранты до 250 тысяч гривен на любой микробизнес.

Вторая — до 8 млн гривен на расширение и создание предприятий в сфере переработки.

Третья и четвертая — гранты на высадку садов (до 400 тыс. гривен за 1 га) и строительство теплиц (до 7 млн гривен).

Пятая программа — это гранты для стартапов в сфере ІТ.

Шестая — это гранты на получение новых навыков в сфере информационных технологий.

Напомним, ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявлял, что программа обновления Украины в будущем станет крупнейшим проектом восстановления после Второй мировой войны. Это будет драйвер не только для быстрого роста страны, но и толчком для экономики Европы.

Также мы писали, что в Украине с 1 июля 2023 года отменят единую льготную систему налогообложения для бизнеса, которая предусматривала уплату только 2% от дохода (до войны было 5%). Кабинет Министров поддержал соответствующий законопроект.