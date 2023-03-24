Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Розділи
Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Економіка arrow Українським жінкам пропонують мікрогранти до 250 тис. грн на власний бізнес arrow

Українським жінкам пропонують мікрогранти до 250 тис. грн на власний бізнес

24 березня 2023 21:13
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Допомога для жінок — уряд пропонує гранти на власний бізнес
Діє низка програм з інтеграції жінок в ринок праці та підприємництво
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

Український уряд планує активно залучати жінок роботи, зокрема до відкриття власного бізнесу. Є вже ціла низка програм з інтеграції жінок в ринок праці та підприємництво, зокрема, які передбачають надання мікрогрантів.

Про це повідомила голова Міністерства економіки Юлія Свириденко, інформує пресслужба відомства.

Читайте також:

Інтеграція жінок у ділову сферу

Як розповіла глава Мінекономіки на зустрічі з представницею ООН "Жінки в Україні" Сабін Гюнеш, уряд шукає партнерів для реалізації відповідних проєктів.

"Підвищення рівня зайнятості один з пріоритетів для Уряду. Ми запустили низку програм, спрямованих на підтримку бізнесу та покращення ситуації на ринку праці", — зазначила вона.

З-поміж ініціатив — програма залучення жінок до підприємництва, яка передбачає надання мікрогрантів для розвитку малого й середнього бізнесу.

Йдеться про безповоротну допомогу на суму до 250 тис. гривень на старт чи розвиток існуючого бізнесу за програмою "Власна справа".

2022 року жінки подали на отримання мікрогрантів понад 6 тисяч заяв, з них майже півтори тисячі одержали таку можливість. Частка успішних грантових заявок жінок — 49%

Зокрема, мають намір розширити програму, давши можливість дружинам ветеранів взяти грант на удвічі більше коштів для розвитку сімейного бізнесу.

Окрім того, є кілька програм сприяння працевлаштуванню і перенавчанню жінок для підвищення їхньої конкурентності на ринку праці.

"Ми готуємось до підтримки тих жінок, які повернуться із-за кордону, куди виїхали через війну, та залучення їх до відновлення країни. Наразі шукаємо партнерів для реалізації цієї політики", — зауважила глава відомства.

Зокрема, діють програми фінансового стимулювання роботодавців брати на роботу жінок з дітьми.

Інші грантові програми для українців

24 березня стартувала чергова грантова програма. Долучитися до проєкту можуть ветерани та ветеранки, родичі полеглих військових. Це вже третій етап програми макрофінансування.

Сума безповоротної допомоги коливатиметься від 500 тисяч до 1,5 млн гривень. Загальний бюджет програми — 15 млн гривень. Заявки прийматимуть з 24 березня до 10 квітня 2023 року. Долучитися можуть як юридичні особи, так і фізособи-підприємці.

Влада таким чином мають намір підтримати бізнес-спроможність ветеранів та їхніх сімей.

"У 2022 році УВФ провів два конкурси макрофінансування й 53 переможці отримали фінансування на суми від 500 тисяч до мільйона гривень. Сподіваємось, що цьогорічна програма зможе підтримати ще більше нішевих підприємств з продовольчої сфери", — зауважили організатори.

Результати програми "єРобота"

Також 1 лютого 2023 року стартувала чергова хвиля подачі заяв на мікрогранти для власного бізнесу за державною програмою "єРобота". Це можна зробити через сайт чи мобільний застосунок державних послуг "Дія".

Для отримання коштів необхідно подати заяву та бізнес-план свого проєкту через сайт та мобільний застосунок державних послуг "Дія". Заявки та надані документи пройдуть перевірку, фахівці здійснять оцінку бізнес-плану, а також кредитної історії заявника. Після цього потрібно пройти співбесіду з фахівцями Державної служби зайнятості, за підсумком якої служба ухвалить рішення про надання чи відмову у наданні коштів.

За даними уряду, у рамках цієї програми погоджено вже 98 грантів для розвитку садів та теплиць на 472,3 млн гривень.

Зокрема:

  • 86 грантів за напрямком "Свій сад" на суму 388,4 млн гривень;
  • 12 грантів за напрямком "Своя теплиця" на 83,9 млн гривень.

За минулий рік 3,3 тис. українців отримали від держави підтримку у вигляді мікрогрантів від 50 до 250 тис. грн на втілення своїх бізнес-ідей.

Що слід знати про "єРоботу"

"єРобота" — це шість програм, які дадуть змогу створити десятки тисяч бізнесів і сотні тисяч робочих місць. Перша програма передбачала гранти до 250 тис. гривень на будь-який мікробізнес.

Друга — до 8 млн гривень на розширення та створення підприємств у сфері переробки.

Третя і четверта — гранти на висадку садів (до 400 тис. гривень за 1 га) і побудову теплиць (до 7 млн гривень).

П’ята програма — це гранти для стартапів у сфері ІТ.

Шоста — це гранти на здобуття нових навичок у сфері інформаційних технологій.

Нагадаємо, раніше прем’єр-міністр України Денис Шмигаль програма відновлення України у майбутньому стане найбільшим проєктом відбудови після Другої світової війни. Це буде драйвер не тільки для швидкого зростання країни, а й новим поштовхом для економіки Європи.

Також ми писали, що в Україні з 1 липня 2023 року скасують єдину пільгову систему оподаткування для бізнесу, яка передбачала сплату тільки 2% від доходу (до війни було 5%). Кабінет Міністрів підтримав відповідний законопроєкт.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

05:10 Лікарі назвали ранковий симптом раку: його багато хто ігнорує

Ексклюзив

13:30Безпечне сховище: чому у квартирі спокійніше, ніж у старому підвалі чи погребі

Новина з фото

04:10 Чим закінчилася перша у світі пересадка голови

Оновлено

05:40 Три симптоми на шкірі вказують на проблеми з печінкою

Новина з фото

05:52 Найхудіша жінка на планеті: як вона виглядала та скільки важила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Дві ознаки на обличчі, що вказують на небезпечний для життя стан

Оновлено

09:40 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Новина з фото

17:59 Мінус десять кілограмів: Олена Зеленська поділилася секретом свого схуднення

Оновлено

15:23 В уряді сказали, чи будуть затримки у виплаті пенсій та соцдопомоги

Новина з фото

06:30 Їх просто не впізнати: актриси серіалу "Татусеві доньки" виросли та кардинально змінилися. Як виглядають через 15 років

22:23 Американська акторка Гвінет Пелтроу опинилася у центрі судового скандалу: деталі

22:05 ВАКС погодив арешт радника Сенниченка

22:00 У Генштабі розповіли про успіхи українських бійців протягом доби

21:46 Величезний астероїд наблизиться до Землі цими вихідними: чи загрожує він планеті

Новина з фото

21:45 ТОП-6 зірок, яких переслідували сталкери: від відчайдушних фанатів до жорстоких вбивць

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

21:45 Наприкінці березня кардинально зміниться погода: народні синоптики зробили невтішний прогноз

21:29 Місія ООН з прав людини розповіла про вбивство російських та українських військовополонених

Новина з відео

21:06 Зеленський відзначив українських бійців, які за минулу добу показали найкращі результати

20:48 На Луганщині утворять три міські військові адміністрації: Зеленський вже підписав указ

20:40 Франція збільшить темпи виробництва гаубиць Caesar

Новина з відео

21:06 Зеленський відзначив українських бійців, які за минулу добу показали найкращі результати

Новина з відео

20:32Кличко поїхав на схід та передав допомогу українським військовим

Новина з відео

19:35 Назад або вперед? Коли та як українці переходитимуть на літній час

Новина з відео

19:30 Участь Миколаївського порту в зерновій угоді залежить від успіхів на полі бою, — Кубраков

Новина з відео

19:24 "Мотор Січ" працювала з іранськими компаніями, які розробляли дрони Shahed: розслідування

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

19:12 Зеленський вручив очільнику МЗС Литви орден князя Ярослава Мудрого

Ексклюзив

19:03Мер Ірпеня: "Із середини квітня стартує потужна відбудова міста. Будемо як бджоли у вулику"

Новина з відео

18:59 На Буковині викрили чергову схему втечі для ухилянтів: що вигадали зловмисники

Новина з відео

18:25 Піскун розповів про повернення дітей, яких депортували в рф: ексклюзивний ефір Новини.LIVE

Новина з відео

18:16Чи зростуть тарифи на електрику у квітні: Шмигаль виступив з важливою заявою

Новина з фото

21:45 ТОП-6 зірок, яких переслідували сталкери: від відчайдушних фанатів до жорстоких вбивць

Ексклюзив

19:03Мер Ірпеня: "Із середини квітня стартує потужна відбудова міста. Будемо як бджоли у вулику"

Новина з фото

18:30Не заміновано: ТОП-п’ять місць, куди виїхати на природу на Київщині

Ексклюзив

18:00Альтернативний проїзд до Бессарабії та розвиток Одещини: на що підуть європейські гроші

Новина з фото

07:32Шоумену Педану — 41: чим зараз займається зірка "Підйому"

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Ексклюзив

06:10В Україні закрилися сотні обмінників: як вони працюють і скільки заробляють

Новина з фото

20:12 Історія кохання Єфросиніної та захисника України Тимура Хромаєва

Ексклюзив

19:00Дунайка вже на прилавках Привозу: як її краще приготувати — поради продавців

18:40Ізраїльські "Ловці дронів" скоро приїдуть в Україну

Ексклюзив

16:00На годину вперед: одесити про переведення часу

Актуальне по темі

None 24 Березень 22:23

Американська акторка Гвінет Пелтроу опинилася у центрі судового скандалу: деталі

None 24 Березень 22:21

ВАКС погодив арешт радника Сенниченка

None 24 Березень 22:24

У Генштабі розповіли про успіхи українських бійців протягом доби

None 24 Березень 22:28

Величезний астероїд наблизиться до Землі цими вихідними: чи загрожує він планеті

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB