Допомога для жінок — уряд пропонує гранти на власний бізнес

Діє низка програм з інтеграції жінок в ринок праці та підприємництво

Український уряд планує активно залучати жінок роботи, зокрема до відкриття власного бізнесу. Є вже ціла низка програм з інтеграції жінок в ринок праці та підприємництво, зокрема, які передбачають надання мікрогрантів.

Про це повідомила голова Міністерства економіки Юлія Свириденко, інформує пресслужба відомства.

Інтеграція жінок у ділову сферу

Як розповіла глава Мінекономіки на зустрічі з представницею ООН "Жінки в Україні" Сабін Гюнеш, уряд шукає партнерів для реалізації відповідних проєктів.

"Підвищення рівня зайнятості — один з пріоритетів для Уряду. Ми запустили низку програм, спрямованих на підтримку бізнесу та покращення ситуації на ринку праці", — зазначила вона.

З-поміж ініціатив — програма залучення жінок до підприємництва, яка передбачає надання мікрогрантів для розвитку малого й середнього бізнесу.

Йдеться про безповоротну допомогу на суму до 250 тис. гривень на старт чи розвиток існуючого бізнесу за програмою "Власна справа".

2022 року жінки подали на отримання мікрогрантів понад 6 тисяч заяв, з них майже півтори тисячі одержали таку можливість. Частка успішних грантових заявок жінок — 49%

Зокрема, мають намір розширити програму, давши можливість дружинам ветеранів взяти грант на удвічі більше коштів для розвитку сімейного бізнесу.

Окрім того, є кілька програм сприяння працевлаштуванню і перенавчанню жінок для підвищення їхньої конкурентності на ринку праці.

"Ми готуємось до підтримки тих жінок, які повернуться із-за кордону, куди виїхали через війну, та залучення їх до відновлення країни. Наразі шукаємо партнерів для реалізації цієї політики", — зауважила глава відомства.

Зокрема, діють програми фінансового стимулювання роботодавців брати на роботу жінок з дітьми.

Інші грантові програми для українців

24 березня стартувала чергова грантова програма. Долучитися до проєкту можуть ветерани та ветеранки, родичі полеглих військових. Це вже третій етап програми макрофінансування.

Сума безповоротної допомоги коливатиметься від 500 тисяч до 1,5 млн гривень. Загальний бюджет програми — 15 млн гривень. Заявки прийматимуть з 24 березня до 10 квітня 2023 року. Долучитися можуть як юридичні особи, так і фізособи-підприємці.

Влада таким чином мають намір підтримати бізнес-спроможність ветеранів та їхніх сімей.

"У 2022 році УВФ провів два конкурси макрофінансування й 53 переможці отримали фінансування на суми від 500 тисяч до мільйона гривень. Сподіваємось, що цьогорічна програма зможе підтримати ще більше нішевих підприємств з продовольчої сфери", — зауважили організатори.

Результати програми "єРобота"

Також 1 лютого 2023 року стартувала чергова хвиля подачі заяв на мікрогранти для власного бізнесу за державною програмою "єРобота". Це можна зробити через сайт чи мобільний застосунок державних послуг "Дія".

Для отримання коштів необхідно подати заяву та бізнес-план свого проєкту через сайт та мобільний застосунок державних послуг "Дія". Заявки та надані документи пройдуть перевірку, фахівці здійснять оцінку бізнес-плану, а також кредитної історії заявника. Після цього потрібно пройти співбесіду з фахівцями Державної служби зайнятості, за підсумком якої служба ухвалить рішення про надання чи відмову у наданні коштів.

За даними уряду, у рамках цієї програми погоджено вже 98 грантів для розвитку садів та теплиць на 472,3 млн гривень.

Зокрема:

86 грантів за напрямком "Свій сад" на суму 388,4 млн гривень;

12 грантів за напрямком "Своя теплиця" на 83,9 млн гривень.

За минулий рік 3,3 тис. українців отримали від держави підтримку у вигляді мікрогрантів від 50 до 250 тис. грн на втілення своїх бізнес-ідей.

Що слід знати про "єРоботу"

"єРобота" — це шість програм, які дадуть змогу створити десятки тисяч бізнесів і сотні тисяч робочих місць. Перша програма передбачала гранти до 250 тис. гривень на будь-який мікробізнес.

Друга — до 8 млн гривень на розширення та створення підприємств у сфері переробки.

Третя і четверта — гранти на висадку садів (до 400 тис. гривень за 1 га) і побудову теплиць (до 7 млн гривень).

П’ята програма — це гранти для стартапів у сфері ІТ.

Шоста — це гранти на здобуття нових навичок у сфері інформаційних технологій.

Нагадаємо, раніше прем’єр-міністр України Денис Шмигаль програма відновлення України у майбутньому стане найбільшим проєктом відбудови після Другої світової війни. Це буде драйвер не тільки для швидкого зростання країни, а й новим поштовхом для економіки Європи.

Також ми писали, що в Україні з 1 липня 2023 року скасують єдину пільгову систему оподаткування для бізнесу, яка передбачала сплату тільки 2% від доходу (до війни було 5%). Кабінет Міністрів підтримав відповідний законопроєкт.