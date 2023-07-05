Авто в Украине — продажи новых легковушек выросли вдвое

Украинцы активно покупают новые авто: какие марки выбирали в июне
На украинском первичном автомобильном рынке наблюдается существенное оживление в начале лета 2023 года. В июне украинцы приобрели новых авто вдвое больше, чем в прошлом году.
О ситуации на рынке сообщает Ассоциация украинских автомобилепроизводителей "Укравтопром".
Продажи авто в июне
По этой информации, граждане зарегистрировали в июне около 5,6 тысячи новых легковых автомобилей. Показатель превышает почти вдвое объем в июне прошлого года. Также это больше на 9% по сравнению с маем.
Как отмечают в Укравтопроме, пять таких марок были наиболее популярными:
- на первом месте — бренд Toyota (1076 единиц);
- на втором месте остается Renault (682 единицы);
- на третьем, как и раньше, Volkswagen (470 единиц);
- на четвертой ступени — Skoda (401 единица);
- на пятой строке — BMW (319 единиц);
Бестселлер июня на украинском рынке новых легковых авто — компактный кроссовер RENAULT Duster. Его приобрели 656 украинцев.
С начала года в Украине зарегистрировали более 27 тыс. новых легковушек, что в полтора раза больше против аналогичного периода 2022 года.
Однако по сравнению с довоенным июнем в 2021 году спрос на новые автомобили просел на 36%.
Больше об авто
Напомним, стоимость дизельного горючего и бензинов на фоне повышения НДС с 7% до 20% существенно выросла. Речь идет об оптовых ценах на топливо, которые повысились за первые несколько дней июля.
Также мы писали, что в Украине планируется отменить довольно распространенный штраф для водителей. Речь идет о наказании за перевозку пассажиров с непристегнутым ремнем безопасности.