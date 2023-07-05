Авто в Украине — продажи новых легковушек выросли вдвое

Покупка автомобиля в салоне. Фото: Unplush

На украинском первичном автомобильном рынке наблюдается существенное оживление в начале лета 2023 года. В июне украинцы приобрели новых авто вдвое больше, чем в прошлом году.

О ситуации на рынке сообщает Ассоциация украинских автомобилепроизводителей "Укравтопром".

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По этой информации, граждане зарегистрировали в июне около 5,6 тысячи новых легковых автомобилей. Показатель превышает почти вдвое объем в июне прошлого года. Также это больше на 9% по сравнению с маем.

Как отмечают в Укравтопроме, пять таких марок были наиболее популярными:

на первом месте — бренд Toyota (1076 единиц);

на втором месте остается Renault (682 единицы);

на третьем, как и раньше, Volkswagen (470 единиц);

на четвертой ступени — Skoda (401 единица);

на пятой строке — BMW (319 единиц);

Бестселлер июня на украинском рынке новых легковых авто — компактный кроссовер RENAULT Duster. Его приобрели 656 украинцев.

С начала года в Украине зарегистрировали более 27 тыс. новых легковушек, что в полтора раза больше против аналогичного периода 2022 года.

Однако по сравнению с довоенным июнем в 2021 году спрос на новые автомобили просел на 36%.

Больше об авто

Напомним, стоимость дизельного горючего и бензинов на фоне повышения НДС с 7% до 20% существенно выросла. Речь идет об оптовых ценах на топливо, которые повысились за первые несколько дней июля.

Также мы писали, что в Украине планируется отменить довольно распространенный штраф для водителей. Речь идет о наказании за перевозку пассажиров с непристегнутым ремнем безопасности.