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Українці активно купують нові авто: які марки обирали у червні

5 липня 2023 10:04
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Авто в Україні — продажі нових легковиків зросли удвічі
Купівля автомобіля у салоні. Фото: Unplush
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

На українському первинному автомобільному ринку спостерігається суттєве пожвавлення на початку літа 2023 року. У червні українці придбали нових авто удвічі більше, ніж торік.

Про ситуацію на ринку повідомляє Асоціація українських автомобілевиробників "Укравтопром".

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Продажі авто у червні

За цією інформацією, громадяни зареєстрували у червні близько 5,6 тисячі нових легковиків. Показник перевищує майже удвічі обсяг червня минулого року. Також це більше на 9% порівняно з травнем.

Як зазначають в Укравтопромі, п'ять таких марок були найбільш популярними:

  • на першому місці — бренд Toyota (1076 одиниць);
  • на другому місці залишається Renault (682 одиниці);
  • на третьому, як і раніше, Volkswagen (470 одиниць);
  • на четвертій щаблині — Skoda (401 одиниця);
  • на п'ятому рядку — BMW (319 одиниць);

Бестселер червня на українському ринку нових легкових авто — компактний кросовер RENAULT Duster. Його придбали 656 українців.

З початку року в Україні зареєстрували більш ніж 27 тис. нових легковиків, що у півтора раза більше проти аналогічного періоду 2022 року.

Однак порівняно з довоєнним червнем у 2021 році попит на нові автівки просів на 36%.

Більше про авто

Нагадаємо, вартість дизельного пального та бензинів на тлі підвищення ПДВ із 7% до 20% суттєво зросла. Йдеться про гуртові ціни на пальне, які підвищилися за перші кілька днів липня.

Також ми писали, що в Україні планують скасувати доволі поширений штраф для водіїв. Йдеться про покарання за перевезення пасажирів з непристебнутим паском безпеки.

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