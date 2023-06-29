Штраф до 1,4 тис. грн та втрата прав — яке правило часто порушують водії

Патрульний поліцейський на дорозі. Фото: google.com

В Україні водії за кермом можуть розмовляти по телефону під час руху. Тоді як законодавство забороняє такі дії та передбачає покарання у вигляді штрафів та навіть позбавлення прав.

Про це нагадують юристи порталу "Дорожній адвокат".

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Які передбачені штрафи

Відповідно до пункту 2.9.д Правил дорожнього руху, водії не мають права використовувати мобільні телефони під час руху автомобіля, а саме — тримаючи їх у руках.

Патрульна поліція може на законних підставах зупинити та притягнути до відповідальності водія, якщо помітить, що той розмовляє по телефону в авто.

Згідно з частиною 2 статті 122 Кодексу України про адміністративні правопорушення, якщо це була звичайна розмова по телефону і не мала жодних негативних наслідків для інших учасників дорожнього руху, то штраф становить 510 гривень. Поліцейський може виписати штраф на місці зупинки.

У разі, якщо розмова спровокувала інших учасників дорожнього руху змінювати швидкість, напрямок руху чи вдаватися до інших заходів безпеки, то штраф зросте до 1,44 тисячі гривень. Також за це можуть позбавити права керування на термін від шести місяців до одного року, згідно з частиною 5 статті 122 КУпАП. Поліцейський має скласти протокол та передати до суду.

Поліція має право тимчасово забрати посвідчення водія до вирішення справи у судовому порядку. На цей період водієві видадуть тимчасовий талон на право керування авто.

Водночас наявність факту порушення не звільняє правоохоронця від обов’язку провести розгляд справи відповідно до вимог закону або скласти протокол за встановленою процедурою. У разі порушення цих вимог накладений штраф буде вважатися незаконним, додають юристи.

Більше про штрафи

Нагадаємо, в Україні водії через необачність можуть паркувати свої автомобілі у неправильних місцях. За це передбачене покарання, яке може спустошити гаманці на кілька тисяч гривень.

Також ми писали, що в Україні пропонують запровадити штрафи за неналежну підготовку водіїв до керування транспортом. Відповідний законопроєкт чекає на друге читання.