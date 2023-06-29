Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Економіка arrow Штраф до 1,4 тис. грн і втрата прав: яке правило часто порушують водії arrow

Штраф до 1,4 тис. грн і втрата прав: яке правило часто порушують водії

29 червня 2023 10:29
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Штраф до 1,4 тис. грн та втрата прав — яке правило часто порушують водії
Патрульний поліцейський на дорозі. Фото: google.com
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

В Україні водії за кермом можуть розмовляти по телефону під час руху. Тоді як законодавство забороняє такі дії та передбачає покарання у вигляді штрафів та навіть позбавлення прав.

Про це нагадують юристи порталу "Дорожній адвокат".

Читайте також:

Які передбачені штрафи

Відповідно до пункту 2.9.д Правил дорожнього руху, водії не мають права використовувати мобільні телефони під час руху автомобіля, а саме — тримаючи їх у руках.

Патрульна поліція може на законних підставах зупинити та притягнути до відповідальності водія, якщо помітить, що той розмовляє по телефону в авто.

Згідно з частиною 2 статті 122 Кодексу України про адміністративні правопорушення, якщо це була звичайна розмова по телефону і не мала жодних негативних наслідків для інших учасників дорожнього руху, то штраф становить 510 гривень. Поліцейський може виписати штраф на місці зупинки.

У разі, якщо розмова спровокувала інших учасників дорожнього руху змінювати швидкість, напрямок руху чи вдаватися до інших заходів безпеки, то штраф зросте до 1,44 тисячі гривень. Також за це можуть позбавити права керування на термін від шести місяців до одного року, згідно з частиною 5 статті 122 КУпАП. Поліцейський має скласти протокол та передати до суду.

Поліція має право тимчасово забрати посвідчення водія до вирішення справи у судовому порядку. На цей період водієві видадуть тимчасовий талон на право керування авто.

Водночас наявність факту порушення не звільняє правоохоронця від обов’язку провести розгляд справи відповідно до вимог закону або скласти протокол за встановленою процедурою. У разі порушення цих вимог накладений штраф буде вважатися незаконним, додають юристи.

Більше про штрафи

Нагадаємо, в Україні водії через необачність можуть паркувати свої автомобілі у неправильних місцях. За це передбачене покарання, яке може спустошити гаманці на кілька тисяч гривень.

Також ми писали, що в Україні пропонують запровадити штрафи за неналежну підготовку водіїв до керування транспортом. Відповідний законопроєкт чекає на друге читання.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

01:38 Мобілізація в Україні: яка область лідирує за кількістю ухилянтів

14:45 Чи буде Китай підтримувати Україну у війні: лідер КНР зробив нову заяву

06:08 Співробітники ТЦК відбирають телефони та особисті речі: як діяти українцям

08:07 Зарплата у 16 тис. грн: українцям запропонують нову професію

06:23 Підвищення пенсій з 1 липня: які суми отримають українці

None

Навіщо Путін заслав Пригожина у Білорусь та що буде із Лукашенком: інтервʼю помічника Тихановської

05:35 Обмежено придатних мобілізуватимуть, але є важлива умова: що варто знати

20:52 Стало відомо, скільки коштує один пуск ракети з Patriot

06:40Брухт кольорових металів: скільки коштує 1 кг міді по регіонах України

09:51 Мудрик продовжить кар'єру у топклубі: готують трансфер

22:46 З січня в Україні заборонять популярний товар: про що йдеться

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз