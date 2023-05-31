Военные облигации — украинцы отдали государству 1 млрд грн

Мобильное приложение "Дія". Фото: google.com

В Министерстве цифровой трансформации Украины рассказали о ситуации с покупкой военных облигаций в мобильном приложении "Дія". Украинцы поддержали армию уже на 1 млрд грн.

Такие данные озвучил глава ведомства Михаил Федоров.

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Популярность военных облигаций

По словам Федорова, украинцы уже приобрели 1 миллион военных облигаций. Все полученные средства от такого вида ценных бумаг идут на нужды армии — необходимое оружие, технику и медикаменты. В целом, такой механизм является мощной поддержкой экономики.

Военные облигации носят название временно оккупированных украинских городов. В частности, самые популярные облигации сейчас — Донецк (220 тысяч), Севастополь (130 тысяч) и Ялта (124 тысяч).

Как приобрести облигации в "Дії"

Купить военные облигации достаточно просто. Для этого необходимо выбрать соответствующую услугу на экране мобильного приложения "Дія". После чего необходимо произвести оплату банковской картой.

Облигации отличаются также по:

дате выплат — срок до 1,5 года;

процентам дохода — 11-16% годовых;

Украинцам уже вернули 6,6 млн гривен выплат за погашенные облигации. Другим владельцам ценных бумаг выплатят средства по истечении срока вкладов, рассказали в ведомстве.

Напомним, что Министерство цифровой трансформации запустило продажу военных облигаций в начале октября прошлого года.