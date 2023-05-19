Мінцифри оновило одну з важливих послуг у "Дії"
Міністерство цифрової інформації оновило одну з важливих послуг на порталі державних послуг "Дія". Розширили доступ до послуги реєстрації нерухомого майна.
Про це поінформували у пресцентрі Мінцифри.
Хто зможе скористатися послугою
Як зазначають у відомстві, відтепер доступ до сервісу мають мешканці Луцька та десяти областей. Йдеться про:
- Закарпатську;
- Київську;
- Дніпропетровську;
- Львівську;
- Одеську;
- Рівненську;
- Тернопільську;
- Харківську;
- Хмельницьку;
- Чернігівську.
Як зауважили у пресслужбі Мінцифри, реєстрація нерухомості буде підтверджувати законність права власності. Водночас внесення відомостей до е-реєстру максимально убезпечить інформацію: дані не загубляться та не будуть знищені на відміну від архівів паперових. Шахраї не матимуть змоги підробити документи і заволодіти майном.
Також, щоб отримати грошову компенсацію за державною програмою "єВідновлення", житлову нерухомість обов'язково необхідно зареєструвати у Держреєстрі речових прав. До цього для реєстрації требу було звернутися у щонайменше три державні установи. Тепер така послуга доступна онлайн за алгоритмом:
- потрібно знайти пункти "Земля, будівництво, нерухомість";
- далі обрати розділ "Держреєстрація прав на нерухоме майно";
- потім необхідно подати заяву;
- внести потрібну інформацію та додати скани-копії документів;
- підписати заяву кваліфікованим електронним підписом.
Про результат заявник може довідатися через електронну пошту. Також статус висвітиться у кабінеті на держпорталі "Дія".
Нагадаємо, українці, житло яких постраждало на тлі війни, подали близько 10,4 тис. заяв на ремонти за кошт держави. Йдеться про програму "єВідновлення", яку запустили тиждень тому.