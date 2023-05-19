Мінцифри оновило одну з важливих послуг у "Дії"

Портал держпослуг "Дія". Фото: okhtyrkamr.gov.ua

Міністерство цифрової інформації оновило одну з важливих послуг на порталі державних послуг "Дія". Розширили доступ до послуги реєстрації нерухомого майна.

Про це поінформували у пресцентрі Мінцифри.

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Хто зможе скористатися послугою

Як зазначають у відомстві, відтепер доступ до сервісу мають мешканці Луцька та десяти областей. Йдеться про:

Закарпатську;

Київську;

Дніпропетровську;

Львівську;

Одеську;

Рівненську;

Тернопільську;

Харківську;

Хмельницьку;

Чернігівську.

Як зауважили у пресслужбі Мінцифри, реєстрація нерухомості буде підтверджувати законність права власності. Водночас внесення відомостей до е-реєстру максимально убезпечить інформацію: дані не загубляться та не будуть знищені на відміну від архівів паперових. Шахраї не матимуть змоги підробити документи і заволодіти майном.

Також, щоб отримати грошову компенсацію за державною програмою "єВідновлення", житлову нерухомість обов'язково необхідно зареєструвати у Держреєстрі речових прав. До цього для реєстрації требу було звернутися у щонайменше три державні установи. Тепер така послуга доступна онлайн за алгоритмом:

потрібно знайти пункти "Земля, будівництво, нерухомість";

далі обрати розділ "Держреєстрація прав на нерухоме майно";

потім необхідно подати заяву;

внести потрібну інформацію та додати скани-копії документів;

підписати заяву кваліфікованим електронним підписом.

Про результат заявник може довідатися через електронну пошту. Також статус висвітиться у кабінеті на держпорталі "Дія".

Нагадаємо, українці, житло яких постраждало на тлі війни, подали близько 10,4 тис. заяв на ремонти за кошт держави. Йдеться про програму "єВідновлення", яку запустили тиждень тому.