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Мінцифри оновило одну з важливих послуг у "Дії"

19 травня 2023 08:35
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Мінцифри оновило одну з важливих послуг у Дії
Портал держпослуг "Дія". Фото: okhtyrkamr.gov.ua
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

Міністерство цифрової інформації оновило одну з важливих послуг на порталі державних послуг "Дія". Розширили доступ до послуги реєстрації нерухомого майна.

Про це поінформували у пресцентрі Мінцифри.

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Хто зможе скористатися послугою

Як зазначають у відомстві, відтепер доступ до сервісу мають мешканці Луцька та десяти областей. Йдеться про:

  • Закарпатську;
  • Київську;
  • Дніпропетровську;
  • Львівську;
  • Одеську;
  • Рівненську;
  • Тернопільську;
  • Харківську;
  • Хмельницьку;
  • Чернігівську.

Як зауважили у пресслужбі Мінцифри, реєстрація нерухомості буде підтверджувати законність права власності. Водночас внесення відомостей до е-реєстру максимально убезпечить інформацію: дані не загубляться та не будуть знищені на відміну від архівів паперових. Шахраї не матимуть змоги підробити документи і заволодіти майном.

Також, щоб отримати грошову компенсацію за державною програмою "єВідновлення", житлову нерухомість обов'язково необхідно зареєструвати у Держреєстрі речових прав. До цього для реєстрації требу було звернутися у щонайменше три державні установи. Тепер така послуга доступна онлайн за алгоритмом:

  • потрібно знайти пункти "Земля, будівництво, нерухомість";
  • далі обрати розділ "Держреєстрація прав на нерухоме майно";
  • потім необхідно подати заяву;
  • внести потрібну інформацію та додати скани-копії документів;
  • підписати заяву кваліфікованим електронним підписом.

Про результат заявник може довідатися через електронну пошту. Також статус висвітиться у кабінеті на держпорталі "Дія".

Нагадаємо, українці, житло яких постраждало на тлі війни, подали близько 10,4 тис. заяв на ремонти за кошт держави. Йдеться про програму "єВідновлення", яку запустили тиждень тому.

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