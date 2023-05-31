Військові облігації — українці віддали державі на 1 млрд грн

Українці через "Дію" прокредитували державу на 1 млрд грн
У Міністерстві цифрової трансформації України розповіли про ситуацію із купівлею військових облігацій у мобільному застосунку "Дія". Українці підтримали армію вже на 1 млрд грн.
Такі дані озвучив очільник відомства Михайло Федоров.
Популярність військових облігацій
За словами Федорова, українці вже придбали 1 мільйон військових облігацій. Всі отриманні кошти за такий вид цінних паперів йдуть на потреби армії — необхідну зброю, техніку та медикаменти. Загалом такий механізм є потужною підтримкою економіки.
Військові облігації мають назву тимчасово окупованих українських міст. Зокрема, найпопулярніші облігації зараз — Донецьк (220 тисяч), Севастополь (130 тисяч) та Ялта (124 тисяч).
Як придбати облігації у "Дії"
Купити військові облігації доволі просто. Для цього потрібно обрати відповідну послугу на екрані мобільного застосунку "Дія". Після чого необхідно здійснити оплату банківською карткою.
Облігації відрізняться також за:
- датою виплат — термін до 1,5 року;
- відсотками доходу — 11-16% річних;
Українцям вже повернули 6,6 млн гривень виплат за погашені облігації. Іншим власникам цінних паперів виплатять кошти після закінчення терміну вкладів, розповіли у відомстві.
Нагадаємо, що Міністерство цифрової трансформації запустило продаж військових облігацій на початку жовтня минулого року.