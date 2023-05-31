Військові облігації — українці віддали державі на 1 млрд грн

Мобільний застосунок "Дія". Фото: google.com

У Міністерстві цифрової трансформації України розповіли про ситуацію із купівлею військових облігацій у мобільному застосунку "Дія". Українці підтримали армію вже на 1 млрд грн.

Такі дані озвучив очільник відомства Михайло Федоров.

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Популярність військових облігацій

За словами Федорова, українці вже придбали 1 мільйон військових облігацій. Всі отриманні кошти за такий вид цінних паперів йдуть на потреби армії — необхідну зброю, техніку та медикаменти. Загалом такий механізм є потужною підтримкою економіки.

Військові облігації мають назву тимчасово окупованих українських міст. Зокрема, найпопулярніші облігації зараз — Донецьк (220 тисяч), Севастополь (130 тисяч) та Ялта (124 тисяч).

Як придбати облігації у "Дії"

Купити військові облігації доволі просто. Для цього потрібно обрати відповідну послугу на екрані мобільного застосунку "Дія". Після чого необхідно здійснити оплату банківською карткою.

Облігації відрізняться також за:

датою виплат — термін до 1,5 року;

відсотками доходу — 11-16% річних;

Українцям вже повернули 6,6 млн гривень виплат за погашені облігації. Іншим власникам цінних паперів виплатять кошти після закінчення терміну вкладів, розповіли у відомстві.

Нагадаємо, що Міністерство цифрової трансформації запустило продаж військових облігацій на початку жовтня минулого року.