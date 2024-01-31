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Украинцы должны подать декларации-2023 о доходах — перечень категорий

31 января 2024 22:10
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Декларации о доходах за 2023 год — кто должен отчитаться
Подсчеты на калькуляторе. Фото: Unplush
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

По украинскому законодательству, граждане обязаны платить в госбюджет налоги со своих доходов. Известно, кто из украинцев должен обязательно подать декларацию об имущественном положении и доходах за 2023 год.

О деталях декларирования-2023 рассказали представители Налоговой службы Украины.

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Когда нужно обязательно подавать декларацию о доходах

Как отмечают специалисты, механизм представления налоговых деклараций и налогообложения доходов граждан регулирует раздел четвертый Налогового кодекса Украины (НКУ).

При этом отмечают, что при наличии доходов у гражданина, которые состоят исключительно из заработной платы, налоги за него обязан платить работодатель. В этом случае он является налоговым агентом. В то же время существуют случаи, когда человек должен самостоятельно отчитаться о доходах в налоговую инспекцию.

Есть несколько случаев, когда необходимо подавать декларацию о доходах. Это может произойти, если гражданин:

  • получил доход, с которого не уплачены налоги при выплате (суммы долга, нецелевая материальная помощь больше нормы, дополнительные блага);
  • поступил доход от других физлиц (в частности, в виде наследства, подарков, арендной платы, продажи или обмена имущества, не заверенных нотариально и не облагаемых налогом);
  • получил иностранный доход;
  • имеет инвестиционный доход.

Кто должен заполнять декларацию о доходах

По словам фискалов, закон требует предоставления налоговых деклараций от:

  • физических лиц-предпринимателей, кроме граждан, работающих на упрощенной системе налогообложения;
  • физических лиц, занимающихся независимой профессиональной деятельностью (фрилансеры);
  • иностранцев, получивших в отчетном году статус резидента Украины;
  • граждан, выезжающих за границу для постоянного проживания;
  • родителей/попечителей несовершеннолетних детей или недееспособных лиц, находящихся на их иждивении, от имени своего подопечного, если был получен необлагаемый доход;
  • должностных лиц государственных и коммунальных предприятий, компаний и организаций.

При этом закон предусматривает не только обязанность граждан платить налог со своих доходов, но и право на получение налоговой скидки и возврат излишне уплаченного налога из-за возникновения такого права.

Что еще стоит знать

Напомним, что в Государственной налоговой службе (ГНС) рассказали о штрафных санкциях, применяемых в 2024 году за нарушение механизма взятия на учет или внесения изменений в отношении финансовых агентов, которые теперь являются подотчетными финучреждениями для целей многостороннего соглашения CRS в контролирующих органах. Размер наказания составляет 20 размеров минимальной заработной платы.

Также мы писали, что в 2024 году украинцы будут освобождены от необходимости уплаты некоторых налогов. Речь идет об оплате за землю владельцами наделов.

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финансы

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