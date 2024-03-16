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Украинцы должны показать доходы до 1 апреля — кого касается

16 марта 2024 07:10
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова
Декларирование доходов — в НАПК рассказали, кто должен подать отчеты до 1 апреля
Подсчеты на калькуляторе. Фото: Unsplush
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова

В Украине у некоторых граждан остаются считанные дни для того, чтобы успеть отчитаться о своем состоянии за 2023 отчетный период. Кампания декларирования подходит к концу 31 марта 2024 года.

Об этом сообщили в Нацагентстве по предотвращению коррупции (НАПК).

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В Нацагенции советуют не затягивать с подачей деклараций, ведь времени остается мало.

"Благодарно добросовестным служащим, которые своевременно и ответственно отчитались за свое состояние. Призываем служащих не затягивать с подачей деклараций за 2023 отчетный период, а в случае возникновения трудностей воспользоваться всем арсеналом вспомогательных ресурсов, специально созданных НАПК", — говорится в сообщении.

В агентстве напомнили, что обязанность по необходимости подачи ежегодной декларации за 2023 год предусмотрена, если гражданин:

  • хотя бы один день с 1 января по 31 марта 2024 года выполнял деятельность, требующую обязанность подачи деклараций, или работает в должности, предусматривающей выполнение такой деятельности (ежегодная декларация на продолжение деятельности). В таком случае в пункте I "Вид декларации и отчетный период" декларации следует поставить отметку, где указывается, что человек продолжает выполнять функции государства или органа местной власти;
  • в 2023-м гражданин прекратил выполнять деятельность, требующую декларирования, или состоять в должности, предусматривающей осуществление соответствующей деятельности (ежегодная декларация после увольнения). В таком случае следует поставить отметку о прекращении выполнения таких функций.

Так, до конца марта должны подать декларации за 2021, 2022 годы (если не сделали ранее) лица из числа военнослужащих, не подпадающих под отсрочку обязанности подачи деклараций:

  • топ-чиновники;
  • члены ВЛК, ЛЛК;
  • работники ТЦК и СП;
  • закупщики.

Детали о декларировании состояния уточнены по ссылке.

Можно направить официальное письмо на e-mail: [email protected]. Еще можно ознакомиться с самыми распространенными техническими вопросами. Доступный контакт-центр НАПК по телефону +38 (044) 200 06 94.

Если после подачи декларации гражданин обнаружил в ней ошибки, то есть возможность их исправить. Такое право будет доступно только один раз в течение 30 дней после декларирования.

Декларирование в "Дії"

Также на днях в "Дії" появилась новая услуга для чиновников — теперь там можно подавать электронные декларации о доходах. Для этого достаточно внести информацию о себе и членах семьи.

Согласно новой процедуре, декларантам из портала Нацагенции по вопросам противодействия будет приходить запрос члену семьи в "Дію". После подтверждения в приложении Нацагенция соберет данные об активах и доходах из реестров и оперативно передаст декларанту в форме, как следует указывать в декларации.

Что еще стоит знать

Напомним, граждане в рамках кампании по декларированию имущественного положения и доходов должны предоставить информацию за 2023 год. Налоговики рассказали, что нужно знать находящимся за рубежом украинцам.

Также в 2024 году украинцы будут освобождены от необходимости уплаты некоторых налогов. Речь идет об оплате за землю владельцами наделов.

декларация
НАПК
чиновники
доходы
е-декларации

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