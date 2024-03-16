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Українці мають показати доходи до 1 квітня — кого стосується

16 березня 2024 07:10
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова
Декларування доходів — у НАЗК розповіли, хто має подати звіти до 1 квітня
Підрахунки на калькуляторі. Фото: Unsplush
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова

В Україні деякі громадяни мають лічені дні для того, щоб встигнути відзвітувати про свої статки за 2023 звітний період. Кампанія декларування добігає кінця 31 березня 2024 року.

Про це повідомили у Нацагенції з питань запобігання корупції (НАЗК).

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У Нацагенції радять не затягувати з подачею декларацій, адже часу лишається обмаль.

"Вдячне доброчесним службовцям, які вчасно і відповідально відзвітували за свої статки. Закликаємо службовців не затягувати з подачею декларацій за 2023 звітний період, а у випадку виникнення труднощів скористатись усім арсеналом допоміжних ресурсів, спеціально створених НАЗК", — йдеться у повідомленні.

В агенції нагадали, що обов’язок з необхідності подачі щорічної декларації за 2023 рік передбачений, якщо громадянин:

  • бодай один день з 1 січня до 31 березня 2024 року виконував діяльність, що вимагає обов’язок подачі декларацій, чи працює на посаді, яка передбачає виконання такої діяльності (щорічна декларація про продовження діяльності). У такому випадку у пункті І "Вид декларації та звітний період" декларації потрібно поставити позначку, де вказується, що людина продовжує виконувати функції держави чи органу місцевої влади;
  • у 2023-му громадянин припинив виконувати діяльність, яка вимагає декларування, чи перебувати на посаді, що передбачає здійснення відповідної діяльності (щорічна декларація після звільнення). У такому разі слід поставити позначку про припинення виконання таких функцій.

Також до кінця березня мають подати декларації за 2021, 2022 роки (якщо не зробили раніше) особи з числа військовослужбовців, які не підпадають під відтермінування обов’язку подання декларацій:

  • топпосадовці;
  • члени ВЛК, ЛЛК;
  • працівники ТЦК та СП;
  • закупівельники.

Деталі щодо декларування статків уточнено за посиланням.

Можна направити офіційного листа на е-пошту: [email protected]. Ще можна ознайомитися найпоширенішими технічними питаннями. Доступний контакт-центр НАЗК за телефоном +38 (044) 200 06 94.

Якщо після подачі декларації громадянин виявив в ній помилки, то є змога їх виправити. Таке право буде доступне лише один раз протягом 30 днів після декларування.

Декларування в "Дії"

Також днями у "Дії" з'явилась нова послуга для чиновників — тепер там можна подавати електронні декларації про доходи. Для цього достатньо внести інформацію про себе та членів родини.

За новою процедурою, декларантам з порталу Нацагенції з питань протидії приходитиме запит члену родини у "Дію". Після підтвердження в застосунку Нацагенція збере дані про активи та доходи з реєстрів та оперативно передасть декларанту у формі, як необхідно вказувати в декларації.

Що ще варто знати

Нагадаємо, громадяни у рамках кампанії з декларування майнового стану та доходів мають подати інформацію за 2023 рік. Податківці розповіли, що потрібно знати українцям, які перебувають за кордоном.

Також у 2024 році українці будуть звільнені від необхідності сплати деяких податків. Йдеться про сплату за землю власниками наділів.

декларація
НАЗК
чиновники
доходи
е-декларації

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