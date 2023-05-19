Беженцы массово покидают одну из стран ЕС

Беженцы идут с чемоданами. Фото: УНИАН

Украинцы, которые на фоне войны нашли защиту в Латвии, сейчас массово покидают эту страну. В латвийском правительстве объяснили такую тенденцию.

Ситуацию прокомментировал глава Министерства охраны окружающей среды и регионального развития Марис Спринджукс, передает издание Delfi.

Читайте также:

Почему украинцы покидают Латвию

Как пояснил министр охраны окружающей среды, в Латвии временную защиту получили 43 тысяч граждан Украины. Однако на второй год войны фиксируют существенное сокращение количества украинцев. Причиной этого является то, что на родине ситуация начинает нормализоваться и многие решают вернуться.

По его словам, образованные украинцы, трудоустроившиеся в Латвии, не просто получали финансовую помощь от этой страны, но и вносили свой вклад в экономику.

"Не то чтобы они живут на социальную помощь, они экономически активны. Да, с одной стороны, это нагрузка на экономику, но это и вклад", — подчеркнул Спринджукс.

Также он выступает за то, чтобы беженцы оставались на более длительный срок, пока ситуация в Украине еще не напряжена.

В то же время, министр не назвал точных цифр о том, сколько беженцев нашли работу. При этом они хорошо интегрируются в латвийский рынок труда.

В правительстве прогнозировали, что Латвия примет еще 40 тысяч беженцев, однако этого не произошло. Сейчас ситуация с потоком беженцев умеренная и постепенно начинает стабилизироваться.

Он отметил, что общая сумма помощи, выплаченной украинским беженцам, составляет уже около 64 млн евро. При этом ранее запланированная на реализацию плана поддержки украинцев сумма в 204 млн евро на фоне неоправданных ожиданий сократилась до 102 млн евро.

Помощь украинцам в Латвии

На днях латвийские власти зарегистрировали законопроект о продлении помощи для беженцев из Украины до конца текущего года. Общественные организации настаивали на этом, поскольку война в Украине продолжается. Речь идет об обеспечении проживания и питания. В частности, предполагается получение бесплатного жилья до 120 дней. Те, кто предоставляет его, получают от государства компенсацию.

В начале этого года в Латвии было официально зарегистрировано около 35 тысяч беженцев из Украины.

Напомним, в странах Европейского Союза на второй год войны в Украине ощущается дефицит средств, предоставляемых для поддержки беженцев. Правительства государств массово сокращают экономическую помощь украинцам.