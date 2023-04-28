У країнах ЄС не вистачає коштів для допомоги українцям, — Вloomberg

Українські біженці за кордоном. Фото: yavp.pl

У країнах Європейського Союзу на другий рік війни в Україні відчувається дефіцит коштів, які надають для підтримки біженців. Уряди держав масово скорочують економічну допомогу українцям.

Про це йдеться у статті агенції Вloomberg.

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Як зазначає агенція, опосередковані витрати держав-членів ЄС через війну виявились більшими, ніж планувалося: від нарощення витрат на оборону та надсилання озброєння до Києва до субсидування житлово-комунальних платежів через різке зростання цін на енергоносії.

Левова частка коштів пішла на підтримку найбільшої кризи біженців у країнах Європи з часів Другої світової війни. На другий рік війни тиск на державні скарбниці став відчутнішим, тому країни почали масово згортати широкі можливості підтримки для біженців з України. Зокрема, намагаються не просто утримувати, а заохотити до роботи.

Румунія

У Румунії влада припинила виплати за житло біженцям чотири місяці тому, посилаючись на фінансову кризу після того, як на це пішло 500 млн євро. Тепер кошти надають адресно в руки, а не орендодавцям, і не всім.

"Румунія вже витратила сотні мільйонів євро на допомогу біженцям з першого дня війни, і ми продовжуватимемо це робити, але у нас обмежений бюджет, і ми докладаємо всіх зусиль, щоб забезпечити підтримку всіх громадян, румунів та іноземців", — зазначили в уряді.

Польща

Польща, яка зареєструвала майже 1,6 мільйона біженців на своїх кордонах, теж поступово відмовилась від надання широких можливостей для українців. Зокрема, скасувала житлову субсидію в розмірі 40 злотих (10 доларів) на особу на день для працездатних громадян. Таким чином, спонукаючи їх шукати роботу. Зберегли лише щомісячну субсидію у 500 злотих на дитину, безкоштовне навчання, медичне обслуговування, а транспорт більше не безплатний.

Чехія

Уряд Чехії виплатив близько 1,1 млрд доларів за пів мільйона українців, яких приймає країна. Там також збираються перейти від оплати орендодавцям до оплати проживання самим громадянам. Планують зменшити цю суму наприкінці року для тих, хто може працювати. Загалом Чехія витратила близько 1,59 млрд доларів на допомогу українським біженцям.

Словаччина

У Словаччині наприкінці травня добігає кінця термін дії субсидій на житло у розмірі 24 євро на день для дорослих і 12 євро на дитину. У Міністерстві фінансів заявили, що фінансовий резерв для України не зможе забезпечити покриття цих витрат до кінця року.

За даними Вloomberg, загалом кількість українців, які в лютому цього року отримали статус тимчасового захисту, зменшилась у 19 із 26 держав-членів ЄС.

Нагадаємо у Румунії з понад 3,5 млн українців, які прибули після 24 лютого минулого року, тимчасово оселилися близько 100 тисяч осіб. На початок квітня роботу у цій країні знайшли 6 тисяч громадян, свідчать офіційні дані.

Також ми писали, що на українців за кордоном чекають штрафи через доступ податківців до рахунків. В Україні запрацюють європейські стандарти податкової звітності, покликані суттєво посилити прозорість платників податків перед державою.