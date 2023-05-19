Біженці масово залишають одну з країн ЄС

Біженці ідуть із валізами. Фото: УНІАН

Українці, які на тлі війни знайшли прихисток у Латвії, зараз масово залишають цю країну. У латвійському уряді пояснили таку тенденцію.

Ситуацію прокоментував голова Міністерства охорони довкілля та регіонального розвитку Маріс Спрінджукс, інформує видання Delfi.

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Чому українці залишають Латвію

Як пояснив міністр охорони довкілля, у Латвії тимчасовий захист отримали 43 тисячі громадян України. Проте на другий рік війни фіксують суттєве скорочення кількості українців. Причиною цього є те, що на батьківщині ситуація починає нормалізовуватися і багато хто вирішує повернутися.

За його словами, освічені українці, які працевлаштувались у Латвії, не просто отримували фінансову допомогу від цієї країни, а й робили свій внесок в економіку.

"Не те щоб вони живуть на соціальну допомогу, вони економічно активні. Так, з одного боку, це навантаження на економіку, але це і внесок", — наголосив Спрінджукс.

Також він виступає за те, щоб біженці залишалися на більш тривалий термін, доки ситуація в Україні ще напружена.

Водночас міністр не назвав точних цифр про те, скільки біженців знайшли роботу. При цьому вони доволі добре інтегруються у латвійський ринок праці.

В уряді прогнозували, що Латвія прийме ще 40 тисяч біженців, проте цього не сталося. Зараз ситуація з потоком біженців помірна і поступово починає стабілізуватися.

Він зауважив, що загальна сума допомоги, виплаченої українським біженцям, становить вже близько 64 млн євро. При цьому раніше запланована на реалізацію плану з підтримки українців сума у 204 млн євро на тлі невиправданих очікувань скоротилася до 102 млн євро.

Допомога українцям у Латвії

Днями латвійська влада зареєструвала законопроєкт про продовження допомоги для біженців із України до кінця поточного року. Громадські організації наполягали на цьому, оскільки війна в Україні триває. Йдеться про забезпечення проживання та харчування. Зокрема, передбачається отримання безплатного житла до 120 днів. Ті, хто надають його, отримують від держави компенсацію.

На початку цього року у Латвії було офіційно зареєстровано близько 35 тисяч біженців з України.

Нагадаємо, в країнах Європейського Союзу на другий рік війни в Україні відчувається дефіцит коштів, які надають для підтримки біженців. Уряди держав масово скорочують економічну допомогу українцям.