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Украинцы могут получить 10,8 тыс. грн от благотворителей — детали программы

25 декабря 2023 12:36
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Денежная помощь от Depaul Ukraine — как получить 10,8 тыс. грн
Деньги в руках. Фото: РБК-Украина
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

Часть украинцев может получить новую финансовую помощь от благотворительного фонда Depaul Ukraine. Для этого нужно соответствовать некоторым критериям.

Об этом сообщает Depaul Ukraine.

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Подробнее о программе помощи

Как отмечается, продолжается регистрация заявок на денежную помощь от благотворительного фонда в сумме 10,8 тыс. грн. На финподдержку могут рассчитывать граждане, имеющие официальный статус внутренне перемещенного лица (ВПЛ), проживающие в Киеве и области.

Кроме такого статуса, потенциальным получателям выплат нужно отвечать следующим требованиям:

  • в семье есть дети в возрасте до 18 лет;
  • есть справка ВПЛ с территорий проведения боевых действий или оккупации до 90 дней на момент регистрации;
  • выплату также назначают, если есть справка ВПЛ с территорий проведения боевых действий или оккупации сроком до 30 дней на момент регистрации (без детей или есть совершеннолетние дети);
  • выплату оформляют, если человек не получал финпомощь в других фондах и организациях за последние три месяца (без учета госпомощи). В случае получения финподдержки от других международных организаций необходимо отсчитывать три последних месяца с последнего дня месяца, на который осуществлялось начисление денег.

Как подать заявку на помощь

В случае, если граждане отвечают вышеуказанным критериям, могут заполнять специальную форму по ссылке.

Фонд отдельно указывает, что при оформлении выплат необходимо сообщать правдивую личную информацию, поскольку механизм выдачи средств предусматривает поэтапную проверку с использованием электронных реестров.

 

денежная помощь
Источник: Depaul Ukraine

Что еще стоит знать

Напомним, украинские граждане из-за войны продолжают находиться в европейских странах, где получают денежную помощь. В 2024 году некоторые страны могут увеличить финансовую поддержку, в частности, в Чехии, Польше, Румынии и Болгарии.

Также мы писали, что украинцы из четырех областей могут получить новое пособие от благотворительного фонда People in Need. Регистрация продлится всего несколько дней.

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