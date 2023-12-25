Грошова допомога від Depaul Ukraine — як отримати 10,8 тис. грн

Гроші у руках. Фото: РБК-Україна

Частина українців може отримати нову фінансову допомогу від благодійного фонду Depaul Ukraine. Для цього потрібно відповідати деяким критеріям.

Про це повідомляє Depaul Ukraine.

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Детальніше про програму допомоги

Як зазначається, триває реєстрація заявок на грошову допомогу від благодійного фонду у сумі 10,8 тис. грн. На фінпідтримку можуть розраховувати громадяни, які мають офіційний статус внутрішньо переміщеної особи (ВПО) і проживають у Києві та області.

Окрім такого статусу, потенційним отримувачам виплат потрібно відповідати таким вимогам:

у родині наявні діти віком до 18 років;

є довідка ВПО з територій проведення бойових дій чи окупації до 90 днів на момент реєстрації;

виплату також призначають, якщо є довідка ВПО з територій проведення бойових дій чи окупації терміном до 30 днів на момент реєстрації (без дітей чи є повнолітні діти);

виплату оформлюють, якщо людина не отримувала фіндопомогу в інших фондах та організаціях упродовж останніх трьох місяців (без врахування держдопомоги). У разі отримання фінпідтримки від інших міжнародних організацій необхідно відраховувати три останні місяці з останнього дня місяця, на який здійснювалося нарахування грошей.

Як подати заявку на допомогу

У разі, якщо громадяни відповідають вищевказаним критеріям, то можуть заповнювати спеціальну форму за посиланням.

Фонд окремо вказує, що під час оформлення виплат необхідно повідомляти правдиву особисту інформацію, адже механізм видачі коштів передбачає поетапну перевірку з використанням електронних реєстрів.

Джерело: Depaul Ukraine

Що ще варто знати

Нагадаємо, українські громадяни через війну продовжують перебувати у європейських країнах, де отримують грошову допомогу. У 2024 році у деяких країнах можуть збільшити фінансову підтримку, зокрема, у Чехії, Польщі, Румунії та Болгарії.

Також ми писали, що українці з чотирьох областей можуть отримати нову грошову допомогу від благодійного фонду People in Need. Реєстрація триватиме лише кілька днів.