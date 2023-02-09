Помощь фермерам до 25 тысяч долларов — какие предоставляют гранты

Украинцы могут получить новую помощь до 25 тысяч долларов: кого касается
Украинские аграрии из четырех областей могут получить гранты до 25 тыс. долларов от Продовольственной организации ООН (ФАО). Начался прием заявок на грантовую помощь малым и средним сельскохозяйственным производителям.
Об этом сообщает пресс-центр Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.
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Какие существующие гранты для фермеров
Как отметили в ведомстве, программа Продовольственной организации ООН (ФАО) предлагает следующие гранты:
- до 370 тыс. гривен (10 тыс. долларов) для малых фермерских хозяйств;
- до 925 тыс. гривен (25 тыс. долларов) для сельскохозяйственных малых и средних предприятий, кооперативов и объединений изготовителей.
Заявку на участие следует подавать через Государственный аграрный реестр (ГАР) до 10 марта 2023 года.
Программа распространяется на аграриев Львовской, Ивано-Франковской, Закарпатской, части Черновицкой областей, по направлениям:
Львовщина:
- ягодничество;
- овощеводство;
- аквакультура.
Закарпатье:
- гуцульская овечья брынза;
- гуцульская коровья брынза;
- закарпатский мед;
- закарпатское вино.
Ивано-Франковская область, часть Черновицкой области:
- гуцульская овечья брынза;
- гуцульская коровья брынза.
10 февраля в 15:00 для желающих получить грант проведут вступительный вебинар, где предоставят пошаговые инструкции по подаче заявок через ГАР.
Другие гранты для бизнеса
В Украине 1 февраля стартовала очередная волна подачи заявлений на микрогранты для собственного бизнеса по государственной программе "Работа". Получить микрогранты могут как действующие предприниматели, так и граждане, не имеющие опыта предпринимательской деятельности.
Для получения средств необходимо подать заявление и бизнес-план своего проекта через сайт и мобильное приложение государственных услуг "Дія". Заявки и предоставленные документы пройдут проверку, специалисты оценят бизнес-план, а также кредитную историю заявителя. После этого необходимо пройти собеседование со специалистами Государственной службы занятости, по итогу которой служба примет решение о предоставлении или отказе в предоставлении средств.
Напомним, в Украине расширили круг лиц, которые должны представить декларацию в 2023 году. Теперь отчитываться должны граждане, которые получали международную помощь на фоне войны, в частности, воспользовались правом защиты в иностранных государствах.
Также мы писали, что с начала полномасштабного вторжения России украинцы зарегистрировали дистанционно рекордное количество ФЛП. Речь идет о мгновенном оформлении бизнеса через мобильное приложение государственных услуг "Дія".