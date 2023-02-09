Помощь фермерам до 25 тысяч долларов — какие предоставляют гранты

Начался прием заявок на грантовую помощь сельскохозяйственным производителям.

Украинские аграрии из четырех областей могут получить гранты до 25 тыс. долларов от Продовольственной организации ООН (ФАО). Начался прием заявок на грантовую помощь малым и средним сельскохозяйственным производителям.

Об этом сообщает пресс-центр Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.

Какие существующие гранты для фермеров

Как отметили в ведомстве, программа Продовольственной организации ООН (ФАО) предлагает следующие гранты:

до 370 тыс. гривен (10 тыс. долларов) для малых фермерских хозяйств;

до 925 тыс. гривен (25 тыс. долларов) для сельскохозяйственных малых и средних предприятий, кооперативов и объединений изготовителей.

Заявку на участие следует подавать через Государственный аграрный реестр (ГАР) до 10 марта 2023 года.

Программа распространяется на аграриев Львовской, Ивано-Франковской, Закарпатской, части Черновицкой областей, по направлениям:

Львовщина:

ягодничество;

овощеводство;

аквакультура.

Закарпатье:

гуцульская овечья брынза;

гуцульская коровья брынза;

закарпатский мед;

закарпатское вино.

Ивано-Франковская область, часть Черновицкой области:

гуцульская овечья брынза;

гуцульская коровья брынза.

10 февраля в 15:00 для желающих получить грант проведут вступительный вебинар, где предоставят пошаговые инструкции по подаче заявок через ГАР.

Другие гранты для бизнеса

В Украине 1 февраля стартовала очередная волна подачи заявлений на микрогранты для собственного бизнеса по государственной программе "Работа". Получить микрогранты могут как действующие предприниматели, так и граждане, не имеющие опыта предпринимательской деятельности.

Для получения средств необходимо подать заявление и бизнес-план своего проекта через сайт и мобильное приложение государственных услуг "Дія". Заявки и предоставленные документы пройдут проверку, специалисты оценят бизнес-план, а также кредитную историю заявителя. После этого необходимо пройти собеседование со специалистами Государственной службы занятости, по итогу которой служба примет решение о предоставлении или отказе в предоставлении средств.

Напомним, в Украине расширили круг лиц, которые должны представить декларацию в 2023 году. Теперь отчитываться должны граждане, которые получали международную помощь на фоне войны, в частности, воспользовались правом защиты в иностранных государствах.

Также мы писали, что с начала полномасштабного вторжения России украинцы зарегистрировали дистанционно рекордное количество ФЛП. Речь идет о мгновенном оформлении бизнеса через мобильное приложение государственных услуг "Дія".