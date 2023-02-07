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Українців зобов'язали відзвітувати про отриману міжнародну допомогу у податковій декларації

7 лютого 2023 14:45
оновлено: 14:53
lis.jpg - Ксенія Лисновська
Податкова декларація — хто повинен звітувати про отриману допомогу
Це можна зробити в електронному вигляді
lis.jpg - Ксенія Лисновська

В Україні розширили коло осіб, які повинні подати декларацію у 2023 році. Тепер звітувати мусять громадяни, які отримували міжнародну допомогу на тлі війни, зокрема, скористалися правом захисту в іноземних державах.

Про це йдеться у повідомленні пресцентру Державної податкової служби України.

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Як зазначили у податковій службі, фізичні особи — платники податків — резиденти України, які скористалися правом на тимчасовий захист в інших державах, допомогу, отриману від іноземних країн та їхніх державних фондів, а також від іноземних компаній, організацій, які згідно із законодавством відповідної іноземної юрисдикції здійснюють благодійну діяльність, мають декларувати як іноземні доходи.

При цьому податок на доходи фізосіб та військовий збір із таких сум не визначають та не сплачують. Тільки потрібно вказати отримання таких коштів як дохід без податку та збору.

Громадяни можуть подавати декларацію про майновий стан і доходи в електронному вигляді через Електронний кабінет за посиланням. Для цього потрібно:

  • зайти у розділ "ЕК для громадян";
  • обрати "Податкова декларація про майновий стан і доходи".

"Скористатися сервісом зможуть особи, які ідентифіковані за особистим ключем, виданим кваліфікованим надавачем електронних довірчих послуг", — зауважили у пресслужбі.

Загалом йдеться про такі випадки:

  • окремі види доходів від податкових агентів, що не підлягають оподаткуванню під час виплати, але не звільнених від оподаткування (суми боргу, за якими минув термін позивної давності; нецільова благодійна допомога понад установлену норму; додаткові прибутки);
  • доходи від особи, яка не є податковим агентом (від інших фізосіб (резидентів/нерезидентів), — спадщина, подарунки, від оренди майна іншій фізособі, доходи від операцій з продажу (обміну) рухомого/нерухомого майна, у випадках, передбачених податковим кодексом;
  • іноземні доходи;
  • доходи від підприємницької діяльності фізособами – підприємцями (крім осіб, що обрали спрощену систему оподаткування);
  • доходи від проведення незалежної професійної діяльності особами, які провадять незалежну професійну діяльність;
  • іноземці, що набули статусу резидента України (мають відобразити в податковій декларації доходи з джерелом їх походження в Україні та іноземні доходи).

Нагадаємо, українці у Польщі у 2022 році активно відкривали нові компанії та ставали підприємцями. Їхня частка становить 45% відкритого нового іноземного бізнесу в країні.

Також ми писали, що з початку повномасштабного вторгнення росії українці зареєстрували дистанційно рекордну кількість ФОПів. Йдеться про миттєве оформлення бізнесу через мобільний застосунок державних послуг "Дія".

 

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