Допомога фермерам до 25 тисяч доларів — які надають гранти

Почався прийом заявок на грантову допомогу сільськогосподарським виробникам

Українські аграрії із чотирьох областей можуть отримати гранти до 25 тис. доларів від Продовольчої організації ООН (ФАО). Почався прийом заявок на грантову допомогу малим та середнім сільськогосподарським виробникам.

Про це повідомляє пресцентр Міністерства аграрної політики та продовольства України.

Які існують гранти для фермерів

Як зазначили у відомстві, програма Продовольчої організації ООН (ФАО) пропонує такі гранти:

до 370 тис. гривень (10 тис. доларів) для малих фермерських господарств;

до 925 тис. гривень (25 тис. доларів) для сільськогосподарських малих і середніх підприємств, кооперативів і об'єднань виробників.

Заявку на участь потрібно подавати через Державний аграрний реєстр (ДАР) до 10 березня 2023 року.

Програма поширюється на аграріїв Львівської, Івано-Франківської, Закарпатської, частини Чернівецької областей, за напрямками:

Львівщина:

ягідництво;

овочівництво;

аквакультура.

Закарпаття:

гуцульська овеча бринза;

гуцульська коров'яча бринза;

закарпатський мед;

закарпатське вино.

Івано-Франківщина, частина Чернівецької області:

гуцульська овеча бринза;

гуцульська коров'яча бринза.

10 лютого о 15:00 для охочих отримати грант проведуть вступний вебінар, де нададуть покрокові інструкції щодо подання заявок через ДАР.

Інші гранти для бізнесу

В Україні 1 лютого стартувала чергова хвиля подачі заяв на мікрогранти для власного бізнесу за державною програмою "єРобота". Отримати мікрогранти можуть як діючі підприємці, так і громадяни, які не мають досвіду підприємницької діяльності.

Для отримання коштів необхідно подати заяву та бізнес-план свого проєкту через сайт та мобільний застосунок державних послуг "Дія". Заявки та надані документи пройдуть перевірку, фахівці здійснять оцінку бізнес-плану, а також кредитної історії заявника. Після цього потрібно пройти співбесіду з фахівцями Державної служби зайнятості, за підсумком якої служба ухвалить рішення про надання чи відмову у наданні коштів.

Нагадаємо, в Україні розширили коло осіб, які повинні подати декларацію у 2023 році. Тепер звітувати мусять громадяни, які отримували міжнародну допомогу на тлі війни, зокрема, скористалися правом захисту в іноземних державах.

Також ми писали, що з початку повномасштабного вторгнення росії українці зареєстрували дистанційно рекордну кількість ФОПів. Йдеться про миттєве оформлення бізнесу через мобільний застосунок державних послуг "Дія".