Украинцы могут вернуть часть налогов из бюджета — что для этого нужно
У украинцев 31 декабря истекает срок, в течение которого можно воспользоваться правом на получение налоговой скидки за 2022 год. Она предоставляется в том случае, если налогоплательщик потратил средства на определенные категории расходов.
Об этом пишетЭкономическая правда.
Как вернуть налоги из бюджета
Отмечается, что если в 2022 году налогоплательщик заплатил за свое обучение в университете на контракте 20 тыс. грн, то в 2023 году он может претендовать на налоговую скидку и получить НДФЛ, что уплачено из этой суммы. То есть государство может вернуть такому плательщику 18% от 20 тыс. грн. или 3600 грн.
"Это же касается и расходов на обучение детей налогоплательщика — не только в высших учебных заведениях, но и, например, в частных детских садах. Государство может вернуть часть уплаченных в прошлом году налогов в виде налоговой скидки ", — говорится в сообщении.
Список расходов, на которые распространяется налоговая скидка, указан в Налоговом кодексе (пункт 3 статьи 166). Некоторые из этих затрат имеют некоторые особенности применения.
В целом список расходов, на которые распространяется налоговая скидка, отмечен в Налоговом кодексе:
- расходы по платежам по ипотеке;
- часть пожертвований или благотворительных взносов неприбыльным организациям, но в размере, не превышающем 4% общего годового дохода налогоплательщика;
- расходы на обучение налогоплательщика и членов его семьи первой степени родства (родители, муж, дети, в том числе и усыновленные). Расходы на обучение в дошкольных, школьных, внешкольных, учебных заведениях, учреждениях профессионально-технического и высшего образования
- расходы по отдельному перечню медицинских услуг;
- расходы на взносы за страхование жизни или негосударственные пенсионные фонды;
- расходы на вспомогательные репродуктивные технологии и усыновление детей (в частности, на уплату государственной пошлины);
- расходы по установке газового оборудования на автомобиль;
- расходы по аренде жилья внутренне перемещенными лицами;
- расходы по приобретению акций резидентов "Дія.Сити".
- Скидка (возврат части уплаченных налогов) предоставляется только за предыдущий налоговый период. Тогда она сможет подаваться только на налоговую скидку по расходам, осуществленным в 2023 году.
Как воспользоваться налоговой скидкой
Это можно сделать в электронном кабинете налогоплательщика.
Для того чтобы воспользоваться этим сервисом, нужно иметь электронную подпись. Его оформляют большинство крупных банков. Декларацию следует создать вместе с приложением Ф3 (в котором и производится расчет суммы налоговой скидки).
Напомним, налоговые проверки бизнеса , которые должны быть частично возобновлены с 1 декабря, не стартовали.
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