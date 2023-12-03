Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Экономика arrow Украинцы могут вернуть часть налогов из бюджета — что для этого нужно arrow

Украинцы могут вернуть часть налогов из бюджета — что для этого нужно

3 декабря 2023 03:40
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Екатерина Коновалец
Украинцы могут вернуть часть налогов из бюджета — что для этого нужно
Человек, глядя в смартфон. Фото: Юридические новости Украины
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Екатерина Коновалец

У украинцев 31 декабря истекает срок, в течение которого можно воспользоваться правом на получение налоговой скидки за 2022 год. Она предоставляется в том случае, если налогоплательщик потратил средства на определенные категории расходов.

Об этом пишетЭкономическая правда.

Читайте также:

Как вернуть налоги из бюджета

Отмечается, что если в 2022 году налогоплательщик заплатил за свое обучение в университете на контракте 20 тыс. грн, то в 2023 году он может претендовать на налоговую скидку и получить НДФЛ, что уплачено из этой суммы. То есть государство может вернуть такому плательщику 18% от 20 тыс. грн. или 3600 грн.

"Это же касается и расходов на обучение детей налогоплательщика — не только в высших учебных заведениях, но и, например, в частных детских садах. Государство может вернуть часть уплаченных в прошлом году налогов в виде налоговой скидки ", — говорится в сообщении.

Список расходов, на которые распространяется налоговая скидка, указан в Налоговом кодексе (пункт 3 статьи 166). Некоторые из этих затрат имеют некоторые особенности применения.

В целом список расходов, на которые распространяется налоговая скидка, отмечен в Налоговом кодексе:

  • расходы по платежам по ипотеке;
  • часть пожертвований или благотворительных взносов неприбыльным организациям, но в размере, не превышающем 4% общего годового дохода налогоплательщика;
  • расходы на обучение налогоплательщика и членов его семьи первой степени родства (родители, муж, дети, в том числе и усыновленные). Расходы на обучение в дошкольных, школьных, внешкольных, учебных заведениях, учреждениях профессионально-технического и высшего образования
  • расходы по отдельному перечню медицинских услуг;
  • расходы на взносы за страхование жизни или негосударственные пенсионные фонды;
  • расходы на вспомогательные репродуктивные технологии и усыновление детей (в частности, на уплату государственной пошлины);
  • расходы по установке газового оборудования на автомобиль;
  • расходы по аренде жилья внутренне перемещенными лицами;
  • расходы по приобретению акций резидентов "Дія.Сити".
  • Скидка (возврат части уплаченных налогов) предоставляется только за предыдущий налоговый период. Тогда она сможет подаваться только на налоговую скидку по расходам, осуществленным в 2023 году.

Как воспользоваться налоговой скидкой

Это можно сделать в электронном кабинете налогоплательщика.

Для того чтобы воспользоваться этим сервисом, нужно иметь электронную подпись. Его оформляют большинство крупных банков. Декларацию следует создать вместе с приложением Ф3 (в котором и производится расчет суммы налоговой скидки).

Напомним, налоговые проверки бизнеса , которые должны быть частично возобновлены с 1 декабря, не стартовали.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

04:10 Закончится все, как началось, — боец "Азова" спрогнозировал конец войны

13:47 Экс-командир Азову ответил на требование Безуглой об отставке Залужного

06:15 Мобилизация продолжается — с какими болезнями суставов и позвоночника не могут призвать на службу

05:58 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 декабря: полный список

19:44 Что делать, если вам выписывают повестку прямо в маршрутке — советы украинцам

Меняют окна вместо покупки оборудования — заработает ли реабилитационный центр в Пуща-Водице - 80x80

Меняют окна вместо покупки оборудования — заработает ли реабилитационный центр в Пуща-Водице

20:55 В ТЦК прибывает только 10% уведомленных — в одной из областей усилят мобилизацию

18:51 Военное командование требует по 20 тысяч мобилизованных ежемесячно, — нардеп

00:58 Забастовка на границе — в ГНСУ озвучили неожиданную цель польских перевозчиков

12:00 Итальянский арбитр ответил, был ли пенальти на Мудрике

08:41 Время популярных решений прошло — Маляр прокомментировала мобилизацию в Украине

Актуальное по теме