Украинцы могут вернуть часть налогов из бюджета — что для этого нужно

Человек, глядя в смартфон. Фото: Юридические новости Украины

У украинцев 31 декабря истекает срок, в течение которого можно воспользоваться правом на получение налоговой скидки за 2022 год. Она предоставляется в том случае, если налогоплательщик потратил средства на определенные категории расходов.

Об этом пишетЭкономическая правда.

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Отмечается, что если в 2022 году налогоплательщик заплатил за свое обучение в университете на контракте 20 тыс. грн, то в 2023 году он может претендовать на налоговую скидку и получить НДФЛ, что уплачено из этой суммы. То есть государство может вернуть такому плательщику 18% от 20 тыс. грн. или 3600 грн.

"Это же касается и расходов на обучение детей налогоплательщика — не только в высших учебных заведениях, но и, например, в частных детских садах. Государство может вернуть часть уплаченных в прошлом году налогов в виде налоговой скидки ", — говорится в сообщении.

Список расходов, на которые распространяется налоговая скидка, указан в Налоговом кодексе (пункт 3 статьи 166). Некоторые из этих затрат имеют некоторые особенности применения.

В целом список расходов, на которые распространяется налоговая скидка, отмечен в Налоговом кодексе:

расходы по платежам по ипотеке;

часть пожертвований или благотворительных взносов неприбыльным организациям, но в размере, не превышающем 4% общего годового дохода налогоплательщика;

расходы на обучение налогоплательщика и членов его семьи первой степени родства (родители, муж, дети, в том числе и усыновленные). Расходы на обучение в дошкольных, школьных, внешкольных, учебных заведениях, учреждениях профессионально-технического и высшего образования

расходы по отдельному перечню медицинских услуг;

расходы на взносы за страхование жизни или негосударственные пенсионные фонды;

расходы на вспомогательные репродуктивные технологии и усыновление детей (в частности, на уплату государственной пошлины);

расходы по установке газового оборудования на автомобиль;

расходы по аренде жилья внутренне перемещенными лицами;

расходы по приобретению акций резидентов "Дія.Сити".

Скидка (возврат части уплаченных налогов) предоставляется только за предыдущий налоговый период. Тогда она сможет подаваться только на налоговую скидку по расходам, осуществленным в 2023 году.

Как воспользоваться налоговой скидкой

Это можно сделать в электронном кабинете налогоплательщика.

Для того чтобы воспользоваться этим сервисом, нужно иметь электронную подпись. Его оформляют большинство крупных банков. Декларацию следует создать вместе с приложением Ф3 (в котором и производится расчет суммы налоговой скидки).

Напомним, налоговые проверки бизнеса , которые должны быть частично возобновлены с 1 декабря, не стартовали.