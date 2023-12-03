Українці можуть повернути частину податків із бюджету — що для цього потрібно

Чоловік дивиться у смартфон. Фото: Юридичні новини України

В українців 31 грудня спливає термін упрожовж якого можна скористатися правом на отримання податкової знижки за 2022 рік. Вона надається у разі, якщо платник податків витратив гроші на певні категорії витрат.

Про це пише Економічна правда.

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Зазначається, що якщо 2022 року платник податків заплатив за своє навчання в університеті на контракті 20 тис. грн, то 2023 року році він може претендувати на податкову знижку та отримати ПДФО, що сплачено з цієї суми. Тобто держава може повернути такому платнику 18% від 20 тис. грн або 3600 грн.

"Це саме стосується й витрат на навчання дітей платника податків — не лише у вищих навчальних закладах, а й, наприклад, у приватних дитячих садках. Держава може повернути частину сплачених минулого року податків у вигляді податкової знижки", — йдеться в повідомленні.

Список видатків, на які поширюється податкова знижка, зазначено у Податковому кодексі (пункт 3 статті 166). Деякі з цих витрат мають певні особливості застосування.

Загалом список видатків, на які поширюється податкова знижка, зазначено у Податковому кодексі:

витрати на платежі з іпотеки;

частина пожертв або благодійних внесків неприбутковим організаціям, але у розмірі, що не перевищує 4% загального річного доходу платника податків;

витрати навчання платника податків і членів його сім'ї першого ступеня споріднення (батьки, чоловік, діти, зокрема і усиновлені). Витрати на навчання у дошкільних, шкільних, позашкільних, навчальних закладах, установах професійно-технічної та вищої освіти

витрати на окремий перелік медичних послуг;

витрати на внески за страхування життя чи недержавні пенсійні фонди;

витрати на допоміжні репродуктивні технології та усиновлення дітей (зокрема, на сплату державного мита);

витрати на встановлення газового устаткування на автомобіль;

витрати на оренду житла внутрішньо переміщеними особами;

витрати на придбання акцій резидентів "Дія.Сіті".

Знижка (повернення частини сплачених податків) надається лише за попередній податковий період. Тоді вона зможе подаватись лише на податкову знижку за витратами, здійсненими 2023 року.

Як скористатися податковою знижкою

Це можна зробити в електронному кабінеті платника податків.

Для того, щоб скористатися цим сервісом, потрібно мати електронний підпис. Його оформляють більшість великих банків. Декларацію потрібно створити разом із додатком Ф3 (у якому і провадиться розрахунок суми податкової знижки).

Нагадаємо, податкові перевірки бізнесу, які мали бути частково відновлені з 1 грудня, не стартували.