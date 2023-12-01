Железняк розказав, чому з 1 грудня не відновляться податкові перевірки

Ярослав Железняк. Фото: УНІАН

Податкові перевірки бізнесу, які мали бути частково відновлені з 1 грудня, не стартували.

Про це повідомив народний депутат, заступник голови парламентського комітету з фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк.

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Народний депутат повідомив, що Президент України Володимир Зеленський досі не підписав закон (законопроект #10016д), яким передбачалось відновлення податкових перевірок окремих видів бізнесу з 1 грудня.

"Там по тексту закон вступає в силу "не раніше дня, наступного за днем опублікування". Тобто мав 01 грудня, а так….виходить дивна ситуація. В кращому випадку 03 грудня", — констатував Ярослав Железняк.

За його словами, Україна вже вдруге порушує домовленості з Міжнародним валютним фондом щодо строків поновлення податкових перевірок.

"Вже другий раз по цьому питанню через конкретних людей в ОП порушуємо домовленості з МВФ", — попереджає депутат.

Історія питання

Згідно домовленостей з Міжнародним валютним фондом планові документальні перевірки бізнесу в Україні мали повернутися з 1 листопада.

17 жовтня Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт №10016-д щодо часткового відновлення перевірок. Для зняття мораторію з 1 листопада необхідно було проголосувати в другому читанні доопрацьований в профільному комітеті законопроєкт до кінця жовтня.

Як стало відомо Новини.LIVE від Ярослава Железняка в кінці жовтня, до 1 листопада комітет не встигав розглянути законопроєкт, засідання якого було заплановано на 2 листопада. Отже, парламент ніяк не міг проголосувати законопроєкт до початку листопада.

За інформацією народного депутата, на засіданні фінансового комітету Ради 2 листопада законопроєкт таки був рекомендований до другого читання, але з двома поправками.

По-перше, строк повернення документальних планових податкових перевірок перенесено з 1 листопада на 1 грудня.

По-друге, мораторій на перевірки ФОПів першої та другої групи буде збережено до грудня 2024 року.

9 листопада Закон про повернення податкових перевірок було схвалено в парламенті. А 27 листопада, після підписання Закону головою Верховної Ради, документ було направлено на підпис Президенту України.

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Нагадаємо, зазначений закон передбачає скасування мораторію на проведення податкових перевірок бізнесу, запровадженого невдовзі після початку повномасштабної війни.

Мова йде про поновлення перевірок лише трьох категорій платників податків — тих, які здійснюють діяльність у сфері виробництва та/або реалізації підакцизної продукції; у сфері грального бізнесу; надання фінансових і платіжних послуг.

Крім того, з плановими перевірками прийдуть до тих підприємств, у яких до війни, у 2021 році:

рівень сплати податку на прибуток підприємств та ПДВ були нижчі за 50% по галузі;

удвічі більша дебіторська заборгованість, аніж кредиторська;

річна сума доходу становила більш ніж 10 млн грн, а загальний обсяг витрат — понад 75% суми річного доходу.

Скасування мораторію є однією з умов Міжнародного валютного фонду задля отримання Україною до кінця поточного року чергового траншу кредиту в рамках програми чотирирічного фінансування на загальну суму 15,6 млрд доларів.

На етапі затвердження кредитної програми Україна зобов’язувалась перед МВФ повністю скасувати мораторій на податкові перевірки з жовтня. Влітку Україна домовилася з Фондом відновити перевірки не повністю, а лише частково, і не з жовтня, а з листопада.