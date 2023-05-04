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Украинцы могут выгодно сдать металлолом: какие сейчас цены

4 мая 2023 14:50
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Цены на металлолом — где выгоднее всего сдать
Пункт приёма металлолома. Фото: Freepik
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

Эксперты рассказали, какие сейчас цены в Украине на черный и цветной металлолом и где его можно продать выгоднее всего. В частности, цена зависит от типа металла и региона.

Об этом сообщает издание "Pro Деньги".

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Что нужно знать о металлоломе

Украинцы, которые имеют ненужные металлические изделия, могут выгодно их сдать. Для этого нужно знать определённые нюансы.

Так, в разных населенных пунктах цены различаются. Однако больше на стоимость влияет химический состав, габариты, наличие дорогих цветных металлов. К черным металлам относятся материалы, содержащие природное железо, марганец и хром. Такому лому после переработки могут дать вторую жизнь и использовать уже в качестве исходного сырья для производства.

В частности металл можно продать на портале объявлений. Продавцы предлагают разные цены, однако в среднем тонна черного металла составляет 5 тыс. грн. Если меньше этого объема, то цены ниже. Так, 1 килограмм стоит 4-4,5 грн.

Более выгодно можно продать лом цветных металлов: медь, латунь, алюминий. В частности, цена на медь стартует с 200 грн/кг, латунь — со 170 грн/кг, бронзу — со 120 грн/кг.

Цена тонны лома в регионах

В частности, тонна черного металлолома на западе Украины и в Киеве стоит не менее 4,5 тысяч гривен, в Днепре и Харькове — дороже, до 6 тысяч гривен.

Стоимость килограмма металлолома

За меньший объем компании выставляют разные цены. Так, в Днепре в среднем стоимость следующая:

  • черного лома — от 7,7 до 8,2 грн/кг;
  • рельсов, батарей — от 6,7 до 7,2 грн/кг;
  • оцинковки — 4,5 грн/кг;
  • стружки — 4 грн/кг.

Цены во Львове в среднем на черный лом находятся на уровне 4-4,5 грн/кг, в Киеве — 4 грн/кг.

Цветной металл (медь) в Днепре стоит 200-220 грн/кг, во Львове стартует со 190 грн/кг, в Киеве — от 240 грн/кг, в Харькове — с 235 грн/кг.

Напомним, мировым ценам на золото прогнозируют новые исторические максимумы. При этом ожидается жесткое закрепление на таких позициях на фоне потрясений в банковской сфере и дальнейшего повышения ставок Федеральной резервной системой Соединенных Штатов.

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