Ціни на золото — експерти прогнозують нові історичні максимуми

При цьому очікується тверде закріплення на таких позиціях

Світовим цінам на золото прогнозують нові історичні максимуми. При цьому очікується тверде закріплення на таких позиціях на тлі потрясінь у банківській сфері та подальшого підвищення ставок Федеральною резервною системою Сполучених Штатів.

Про це інформує телеканал CNBC.

Які ціни будуть на золото

За словами експертів, цей дорогоцінний метал може подорожчати до 2500-2600 доларів за унцію.

"Рішення ФРС про підвищення ставок, ймовірно, викличе новий стрибок цін на золото через потенційне подальше падіння долара США і прибутковість облігацій", — заявили у фінансовій компанії CMC Markets.

Напередодні золото перевищило позначку у 2000 доларів вперше протягом року, з березня 2022-го. Лише з початку поточного місяця дорогоцінний метал подорожчав на 10%.

За інформацією Bloomberg, зараз золото торгується на рівні 1961 долар за унцію.

Варто зауважити, приблизні показники (у 2075 доларів) фіксували у серпні 2020 року.

Раніше у Fitch Solutions спрогнозували, що золото досягне максимуму 2075 доларів "найближчими тижнями". Прогноз базується на глобальній фінансовій нестабільності. Метал у найближчі роки залишиться дорогим у порівнянні з рівнями до коронавірусної пандемії.

Що ще варто знати

Раніше повідомлялося, що у світі стрімко зростає у вартості срібло. Аналітики прогнозують, що цього року ціна дорогоцінного металу досягне дев'ятирічного максимуму.

Нагадаємо, у США черговому банку загрожує банкрутство. Акції каліфорнійського First Republic Bank впали на 70% під час останніх кількох сесій на тлі новин про крах двох фінустанов в країні.

Після краху одного з найбільших банків США за обсягом активів Silicon Valley Bank (SVB), акції світового фінансового сектора втратили 465 мільярдів доларів ринкової вартості. Інвестори побоюються вкладатись у облігації.