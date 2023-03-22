Ціни на золото — експерти прогнозують нові історичні максимуми

Цінам на золото прогнозують нові історичні максимуми, — CNBC
Світовим цінам на золото прогнозують нові історичні максимуми. При цьому очікується тверде закріплення на таких позиціях на тлі потрясінь у банківській сфері та подальшого підвищення ставок Федеральною резервною системою Сполучених Штатів.
Про це інформує телеканал CNBC.
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Які ціни будуть на золото
За словами експертів, цей дорогоцінний метал може подорожчати до 2500-2600 доларів за унцію.
"Рішення ФРС про підвищення ставок, ймовірно, викличе новий стрибок цін на золото через потенційне подальше падіння долара США і прибутковість облігацій", — заявили у фінансовій компанії CMC Markets.
Напередодні золото перевищило позначку у 2000 доларів вперше протягом року, з березня 2022-го. Лише з початку поточного місяця дорогоцінний метал подорожчав на 10%.
За інформацією Bloomberg, зараз золото торгується на рівні 1961 долар за унцію.
Варто зауважити, приблизні показники (у 2075 доларів) фіксували у серпні 2020 року.
Раніше у Fitch Solutions спрогнозували, що золото досягне максимуму 2075 доларів "найближчими тижнями". Прогноз базується на глобальній фінансовій нестабільності. Метал у найближчі роки залишиться дорогим у порівнянні з рівнями до коронавірусної пандемії.
Що ще варто знати
Раніше повідомлялося, що у світі стрімко зростає у вартості срібло. Аналітики прогнозують, що цього року ціна дорогоцінного металу досягне дев'ятирічного максимуму.
Нагадаємо, у США черговому банку загрожує банкрутство. Акції каліфорнійського First Republic Bank впали на 70% під час останніх кількох сесій на тлі новин про крах двох фінустанов в країні.
Після краху одного з найбільших банків США за обсягом активів Silicon Valley Bank (SVB), акції світового фінансового сектора втратили 465 мільярдів доларів ринкової вартості. Інвестори побоюються вкладатись у облігації.