Ціни на металолом — де найвигідніше можна здати

Пункт прийому металолому. Фото: Freepik

Експерти розповіли, які зараз ціни в Україні на чорний та кольоровий металолом та де його можна продати найвигідніше. Зокрема, вартість залежить від типу металу та регіону.

Про це повідомляє видання "Pro Гроші".

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Що треба знати про металолом

Українці, які мають непотрібні вироби з металу, можуть вигідно їх здати. Для цього потрібно знати певні нюанси.

Так, у різних населених пунктах ціни різняться. Проте більше на вартість впливає хімічний склад, габарити, наявність дорогих кольорових металів. До чорних металів відносяться матеріали, які містять природне залізо, марганець та хром. Такому брухту після переробки можуть дати друге життя та використовувати вже як вихідну сировину для виробництва.

Зокрема, метал можна продати на порталі оголошень. Продавці пропонують різні ціни, проте у середньому тонна чорного металу становить 5 тис. грн. Якщо менше цього обсягу, то ціни нижчі. Так, 1 кілограм коштує 4-4,5 грн.

Більш вигідно можна продати брухт кольорових металів: мідь, латунь, алюміній. Зокрема, ціна на мідь стартує з 200 грн/кг, латунь — зі 170 грн/кг, бронзу — зі 120 грн/кг.

Ціна тонни брухту у регіонах

Зокрема, тонна чорного металолому на заході України та в Києві коштує щонайменше 4,5 тисячі гривень, у Дніпрі та Харкові — дорожче, до 6 тисяч гривень.

Вартість кілограма металобрухту

За менший обсяг компанії виставляють різні ціни. Так, у Дніпрі у середньому вартість наступна:

чорного брухту — від 7,7 до 8,2 грн/кг;

рейок, батарей — від 6,7 до 7,2 грн/кг;

оцинкування — 4,5 грн/кг;

стружки — 4 грн/кг.

Ціни у Львові у середньому на чорний брухт перебувають на рівні 4-4,5 грн/кг, у Києві — 4 грн/кг.

Кольоровий метал (мідь) у Дніпрі коштує 200-220 грн/кг, у Львові — стартує з 190 грн/кг, у Києві — від 240 грн/кг, у Харкові — з 235 грн/кг.

Нагадаємо, світовим цінам на золото прогнозують нові історичні максимуми. При цьому очікується тверде закріплення на таких позиціях на тлі потрясінь у банківській сфері та подальшого підвищення ставок Федеральною резервною системою Сполучених Штатів.