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Украинцы могут потерять помощь от государства до конца года — кто под угрозой

2 декабря 2023 05:00
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Екатерина Коновалец
Украинцы могут потерять помощь от государства до конца года — кто под угрозой
Пенсионеры двигаются в смартфон. Фото: Frepeek
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Екатерина Коновалец

В Украине Пенсионный фонд может принять решение о приостановлении выплат пенсий или о полном прекращении выплат пенсионерам. Рассказываем в каких вариантах это может произойти.

Дополнительные основания для прекращения выплаты пенсии предусматривает законопроект №9453, который Верховная рада приняла в первом чтении.

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В каких случаях могут прекратить оплату пенсии:

• если пенсия назначена на основании документов, содержащих непроверенные сведения или найдут ошибку в оформлении пенсии;

• окажется, что пенсию получали по фальшивым документам;

• на все время проживания пенсионера за границей, если иное не предусмотрено международным договором Украины, согласие на обязательность которого предоставлено Верховной Радой Украины;

• если пенсионер не получал назначенную пенсию в течение 6 месяцев.

Дополнен перечень оснований прекращения выплаты пенсии в случае:

• временного проживания за границей по заявлению пенсионера о прекращении выплаты пенсии;

• если лицо признано безвестно отсутствующим или объявлено умершим в установленном законом порядке;

• если пенсионеру предоставлен статус лица, пропавшего без вести при особых обстоятельствах, в соответствии с Законом Украины О правовом статусе лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах;

• если получатели пенсии не проходили физическую идентификацию в случаях, предусмотренных законодательством.

Напомним, право на пенсию по возрасту 2023 года имеют лица, которым исполнилось 60 лет и получили не менее 30 лет страхового стажа, в 2024 году - не менее 31 года страхового стажа.

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