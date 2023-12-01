В Пенсійному фонді пояснили, як перевірити, чи вистачає стажу для виходу на пенсію
Право на пенсію за віком в 2023 році мають особи, яким виповнилося 60 років і які набули не менше 30 років страхового стажу, в 2024 році — не менше 31 року страхового стажу.
Про це йдеться в роз’ясненні начальниці Головного управління Пенсійного фонду України в Донецькій області Наталії Рад.
Як перевірити, чи вистачає стажу для пенсії
Чиновниця, відповідаючи на запитання журналістів під час брифінгу, нагадала, що якщо трудова книжка потенційного пенсіонера оцифрована, то повний страховий стаж можна переглянути в особистому кабінеті на вебпорталі Пенсійного фонду України у лівому боковому меню у пункті "Електронна трудова книжка" за допомогою вкладки "Відцифрована ЕТК".
Якщо ж трудова книжка не оцифрована — то це перше, що рекомендують зробити в Пенсійному фонді.
Можна також скористатися сервісом "Пенсійний калькулятор" та здійснити прогнозний розрахунок стажу та пенсії.
Крім цього можна звернутися особисто з документами до будь-якого сервісного центру на території України незалежно від місця реєстрації чи проживання.
Нагадаємо, в Україні у 2024 році посиляться правила виходу на пенсію за віком для громадян. Очікується, що зросте тривалість страхового стажу.
З 1 січня 2024 року додасться один рік страхового стажу, щоб вийти на "заслужений відпочинок" за віком у 60 років. Громадяни повинні будуть мати у своєму "активі" щонайменше 31 рік стажу.
Водночас у ПФУ пояснили, що робити тим, у кого після досягнення 60 років не вистачає страхового стажу. Якщо його недостатньо, то громадяни матимуть право на пенсію трохи пізніше — у 63 роки за наявності стажу щонайменше 21 рік. Якщо не буде навіть такої кількості страхового стажу, то пенсійні виплати призначать у 65 років. Але за умови, що є бодай 15-20 років стажу.
Фахівці пояснюють, що бувають випадки, коли в людини менше 15 років страхового стажу. За таких умов у віці 65 років громадянин матиме право на отримання "державної соціальної допомоги" замість пенсійної виплати.
Новини.LIVE писали про те, що до кінця 2023 року в Україні не планують зростання пенсійних виплат. Проте збільшать пенсії тим, хто досягне певного віку.
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