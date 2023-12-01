Як перевірити, чи вистачає стажу для пенсії

Люди похилого віку. Фото: pixabay.com

Право на пенсію за віком в 2023 році мають особи, яким виповнилося 60 років і які набули не менше 30 років страхового стажу, в 2024 році — не менше 31 року страхового стажу.

Про це йдеться в роз’ясненні начальниці Головного управління Пенсійного фонду України в Донецькій області Наталії Рад.

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Чиновниця, відповідаючи на запитання журналістів під час брифінгу, нагадала, що якщо трудова книжка потенційного пенсіонера оцифрована, то повний страховий стаж можна переглянути в особистому кабінеті на вебпорталі Пенсійного фонду України у лівому боковому меню у пункті "Електронна трудова книжка" за допомогою вкладки "Відцифрована ЕТК".

Якщо ж трудова книжка не оцифрована — то це перше, що рекомендують зробити в Пенсійному фонді.

Можна також скористатися сервісом "Пенсійний калькулятор" та здійснити прогнозний розрахунок стажу та пенсії.

Крім цього можна звернутися особисто з документами до будь-якого сервісного центру на території України незалежно від місця реєстрації чи проживання.

Нагадаємо, в Україні у 2024 році посиляться правила виходу на пенсію за віком для громадян. Очікується, що зросте тривалість страхового стажу.

З 1 січня 2024 року додасться один рік страхового стажу, щоб вийти на "заслужений відпочинок" за віком у 60 років. Громадяни повинні будуть мати у своєму "активі" щонайменше 31 рік стажу.

Водночас у ПФУ пояснили, що робити тим, у кого після досягнення 60 років не вистачає страхового стажу. Якщо його недостатньо, то громадяни матимуть право на пенсію трохи пізніше — у 63 роки за наявності стажу щонайменше 21 рік. Якщо не буде навіть такої кількості страхового стажу, то пенсійні виплати призначать у 65 років. Але за умови, що є бодай 15-20 років стажу.

Фахівці пояснюють, що бувають випадки, коли в людини менше 15 років страхового стажу. За таких умов у віці 65 років громадянин матиме право на отримання "державної соціальної допомоги" замість пенсійної виплати.

Новини.LIVE писали про те, що до кінця 2023 року в Україні не планують зростання пенсійних виплат. Проте збільшать пенсії тим, хто досягне певного віку.