Українці можуть втратити допомогу від держави до кінця року: хто під загрозою
В Україні Пенсійний фонд може ухвалити рішення про призупинення виплат пенсій або про повне припинення виплат пенсіонерам. Розповідаємо у яких випадках це може статися.
Додаткові підстави для припинення виплати пенсії передбачає законопроєкт № 9453, який Верховна рада ухвалила в першому читанні.
В яких випадках можуть припинити плати пенсії:
• якщо пенсію призначено на підставі документів, що містять неперевірені відомості або знайдуть помилку в оформленні пенсії;
• виявиться, що пенсію отримували за фальшивими документами;
• на весь час проживання пенсіонера за кордоном, якщо інше не передбачено міжнародним договором України, згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою України;
• якщо пенсіонер не отримував призначену пенсію протягом 6 місяців поспіль.
Доповнений перелік підстав припинення виплати пенсії в разі:
• тимчасового проживання за кордоном за заявою пенсіонера про припинення виплати пенсії;
• якщо особу визнано безвісно відсутньою або оголошено померлою у встановленому законом порядку;
• якщо пенсіонеру надано статус особи, зниклої безвісти за особливих обставин, відповідно до Закону України Про правовий статус осіб, зниклих безвісти за особливих обставин;
• якщо одержувачі пенсії не проходили фізичної ідентифікації у випадках, передбачених законодавством.
Нагадаємо, право на пенсію за віком 2023 року мають особи, яким виповнилося 60 років і які набули не менше 30 років страхового стажу, в 2024 році — не менше 31 року страхового стажу.
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