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Українці можуть втратити допомогу від держави до кінця року: хто під загрозою

2 грудня 2023 05:00
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Катерина Коновалець
Українці можуть втратити допомогу від держави до кінця року: хто під загрозою
Пенсіонери двиляться у смартфон. Фото: Frepeek
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Катерина Коновалець

В Україні Пенсійний фонд може ухвалити рішення про призупинення виплат пенсій або про повне припинення виплат пенсіонерам. Розповідаємо у яких випадках це може статися.

Додаткові підстави для припинення виплати пенсії передбачає законопроєкт № 9453, який Верховна рада ухвалила в першому читанні.

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В яких випадках можуть припинити плати пенсії:

• якщо пенсію призначено на підставі документів, що містять неперевірені відомості або знайдуть помилку в оформленні пенсії;

• виявиться, що пенсію отримували за фальшивими документами;

• на весь час проживання пенсіонера за кордоном, якщо інше не передбачено міжнародним договором України, згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою України;

• якщо пенсіонер не отримував призначену пенсію протягом 6 місяців поспіль.

Доповнений перелік підстав припинення виплати пенсії в разі:

• тимчасового проживання за кордоном за заявою пенсіонера про припинення виплати пенсії;

• якщо особу визнано безвісно відсутньою або оголошено померлою у встановленому законом порядку;

• якщо пенсіонеру надано статус особи, зниклої безвісти за особливих обставин, відповідно до Закону України Про правовий статус осіб, зниклих безвісти за особливих обставин;

• якщо одержувачі пенсії не проходили фізичної ідентифікації у випадках, передбачених законодавством.

Нагадаємо, право на пенсію за віком 2023 року мають особи, яким виповнилося 60 років і які набули не менше 30 років страхового стажу, в 2024 році — не менше 31 року страхового стажу.

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