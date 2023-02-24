Коррупция в Украине — украинцы назвали наиболее коррумпированные госорганы

Украинцы назвали коррумпированные госорганы: опрос Центра Разумкова
Украинцы рассказали об уровне коррупции и компетентности тех или иных государственных органов. Большинство (55%) заявило, что в течение 2022 года не приходилось сталкиваться со взяточниками.
Об этом свидетельствует результат опроса фонда "Демократические инициативы" Центра Разумкова.
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Где больше всего сосредоточены коррупционеры
Согласно опросу, 26,1% граждан заявили, что не обращались в государственные службы и учреждения, а 6% затруднились дать ответ.
Учреждения, где чаще всего требуют деньги или вознаграждение за услуги:
- медучреждения — 6%,
- органы социальной защиты — 2,2%,
- полиция — 2,0%,
- военкоматы (центры комплектования и соцподдержки) — 1,4%,
- Пенсионный фонд — 1,3%,
- суды — 1,2%
- центры предоставления админуслуг (ЦНАП) — 1,0%
- школы — 0,7%,
- пограничная служба — 0,2%.
Опрос провел фонд "Демократические инициативы" и Центр Разумкова по итогам прошлого года, опросив около 2 тыс. респондентов, кроме оккупированных территорий.
Больше о коррупции
Напомним, ранее Департамент стратегических расследований Нацполиции сообщил, что сотрудники полиции разоблачили еще одну коррупционную схему, к которой причастны должностные и должностные лица государственных органов. Правоохранители установили, что чиновник киевской мэрии продавал торговые места на рынках столицы.
Также мы писали, что опрошенные Новости.LIVE юристы сходятся во мнении, что нынешняя активность силовиков на ниве борьбы с коррупцией спровоцирована, скорее всего, мощным импульсом со стороны западных партнеров Украины.
Ранее сообщалось, что в украинском оборонном ведомстве разразился "пищевой" скандал — в публичное пространство вышла информация о том, что Минобороны производило закупки продуктов, в том числе яиц, которые по ценам в разы превышали реальные. Общая сумма контракта в обнародованных копиях соглашений на поставку продовольствия достигала 13 миллиардов гривен.