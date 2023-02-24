Корупція в Україні — українці назвали найбільш корумповані держоргани

Більшість заявила, що не стикалися з хабарниками

Українці розповіли про рівень корупції та компетентності тих чи інших державних органів. Більшість (55%) заявила, що упродовж 2022 року не доводилося стикатися з хабарниками.

По це свідчить результат опитування фонду "Демократичні ініціативи" Центру Разумкова.

Де найбільше зосереджено корупціонерів

Відповідно до опитування, 26,1% громадян заявили, що не зверталися до державних служб та установ, а 6% не змогли дати відповідь.

Установи, де найчастіше вимагають гроші чи винагороду за послуги:

медзаклади — 6%,

органи соціального захисту — 2,2%,

поліція — 2,0%,

військкомати (центри комплектування та соцпідтримки) — 1,4%,

Пенсійний фонд — 1,3%,

суди — 1,2%

центри надання адмінпослуг (ЦНАП) — 1,0%

школи — 0,7%,

прикордонна служба — 0,2%.

Опитування провів фонд "Демократичні ініціативи" та Центр Разумкова за підсумком минулого року, опитавши близько 2 тис. респондентів, окрім окупованих територій.

Більше про корупцію

Нагадаємо, раніше Департамент стратегічних розслідувань Нацполіції повідомив, що працівники поліції викрили ще одну корупційну схему, до якої причетні посадові та службові особи державних органів. Правоохоронці встановили, що посадовець київської мерії продавав торгові місця на ринках столиці.

Також ми писали, що опитані Новини.LIVE юристи сходяться на думці, що нинішня активність силовиків на ниві боротьби з корупцією спровокований, швидше за все, потужним імпульсом з боку західних партнерів України.

Раніше повідомлялося, що в українському оборонному відомстві вибухнув "харчовий" скандал — у публічний простір вийшла інформація про те, що Міноборони проводило закупівлі продуктів, зокрема яєць, які за цінами в рази перевищували реальні. Загальна сума контракту в оприлюднених копіях угод на постачання продовольства сягала 13 мільярдів гривень.