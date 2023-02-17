Чи поборять корупцію в Україні

Боротьба з корупцією — справа нелегка

Опитані Новини.LIVE юристи сходяться на думці, що нинішня активність силовиків на ниві боротьби з корупцією спровокований, швидше за все, потужним імпульсом з боку західних партнерів України.

Про це йдеться в авторському матеріалі, опублікованому Новини.LIVE.

"Боротьбу з корупцією наші силовики розуміють як вилучення коштів у рамках обшуків під камеру. Йде таке собі соцзмагання між силовими структурами за місце під сонцем у поствоєнний період. Але ж поки немає вироків, говорити про ефективність таких заходів зарано. Бо боротьба з корупцією крім правоохоронного компоненту передбачає усунення можливостей для корупції. Але це нікому не цікаво", — говорить експерт з правових питань Центру соціально-економічних досліджень "CASE Україна" Андрій Саварець.

На думку старшого партнера адвокатського об’єднання "Кравець і партнери" Ростислава Кравця, вся нинішня активність силовиків — не більше ніж "внутрішньовидова" боротьба за фінансування — державне або від закордонних партнерів.

Разом з тим, вважає керуючий партнер АО "Чудовський і партнери" Ігор Чудовський, приводи для оптимізму є. Зокрема, той факт, що американські та європейські аудитори наразі перевіряють, як ми витрачаємо їхні кошти, означає, що спуску нам не буде, кожна копійка буде порахована, за кожну витрату доведеться звітувати. А реформи доведеться не декларувати, а реально робити. Це буде нелегко. Але це єдине, що дає надію на те, що Україна виживе. І ніяких образ — лише бізнес!

Нагадаємо, минулого року Україні, попри війну, вдалося піднятися на одну сходинку у світовому рейтингу "Індекс сприйняття корупції" (Corruption Perceptions Index — CPI). Тепер наша країна посідає 116 місце зі 180 країн, маючи 33 бали.

При цьому у минулорічний рейтинг не потрапили антикорупційні розслідування, що сколихнули країну у січні цього року.

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Про те, що означає активізація українських антикорупціонерів - локшину на вуха Заходу чи єдину можливість вижити у війні — читайте в авторському матеріалі Новини.LIVE