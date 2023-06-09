Помощь украинцам в Германии — как получить деньги на обучение

Беженцы садятся на поезд. Фото: google.com

Украинским гражданам, проживающим в Германии, выплатят дополнительную финансовую помощь. Средства можно получить в центре занятости Jobcenter.

Об этом информирует Handbook Germany.

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Условия оказания помощи

Как отмечает издание, получить денежную помощь могут украинцы, прибывшие из-за войны в Германию, которые хотят повысить профессиональную квалификацию, обеспечив возможность более достойных доходов. Такие граждане также имеют право получить новое профессиональное образование на средства Германии в рамках программы "Участие на рынке труда".

Продолжительность обучения по повышению профессиональной квалификации — три года. Его будет финансировать местный центр занятости Jobcenter.

Чтобы стать участником государственной программы и получать ежемесячные выплаты, необходимо обратиться за консультацией в центр занятости. Граждане могут потратить средства на курсы по изучению немецкого языка. Их смогут получить не только безработные, но и те, кто работает в Германии, однако зарабатывает мало.

Какие суммы можно получить

Сумма денежной помощи — 225 евро (8,9 тыс. грн):

с июля будут предложены дополнительные ежемесячные выплаты на обучение в 150 евро (5,94 тыс. грн);

в случае участия в программах поддержки по поиску работы — доплатят еще 75 евро (2,97 тыс. грн) в месяц.

Напомним, более миллиона беженцев войны из Украины получили убежище в Германии. И на их поддержку в государстве выделяются рекордные суммы.

Некоторые граждане во время войны имеют право на получение ежемесячного пособия в размере 3,35 тысячи гривен. Такая помощь по частичной безработице гарантирована государством.