Допомога українцям у Німеччині — як отримати гроші на навчання

Українці у Німеччині отримають по 9 тис. грн: деталі додаткової допомоги
Українським громадянам, які проживають у Німеччині, виплатять додаткову фінансову допомогу. Кошти можна отримати у центрі зайнятості Jobcenter.
Про це інформує Handbook Germany.
Умови надання допомоги
Як зазначає видання, отримати грошову допомогу можуть українці, які прибули через війну у Німеччину, і хочуть підвищити професійну кваліфікацію, забезпечивши можливість більш гідних доходів. Такі громадяни також мають право отримати нову професійну освіту за кошти Німеччини в рамках програми "Участь на ринку праці".
Тривалість навчання підвищення професійної кваліфікації — три роки. Його фінансуватиме тамтешній центр зайнятості Jobcenter.
Щоб стати учасником державної програми та одержувати щомісячні грошові виплати, необхідно звернутися за консультацією у центр зайнятості. Громадянам можуть витратити кошти на курси з вивчення німецької мови. Їх зможуть отримати не тільки безробітні, а й ті, хто має роботу в Німеччині, проте заробляє мало.
Які суми можна отримати
Сума грошової допомоги — 225 євро (8,9 тис. грн):
- з липня запропонують додаткові щомісячні виплати на навчання у 150 євро (5,94 тис. грн);
- у разі участі у програмах підтримки з пошуку роботи — доплатять ще 75 євро (2,97 тис. грн) на місяць.
Нагадаємо, понад мільйон біженців війни з України отримали прихисток в Німеччині. І на їх підтримку в державі виділяються рекордні суми.
Деякі громадяни під час війни мають право на отримання щомісячної грошової допомоги в розмірі 3,35 тисячі гривень. Така сума гарантована державою з часткового безробіття.