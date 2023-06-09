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Українці у Німеччині отримають по 9 тис. грн: деталі додаткової допомоги

9 червня 2023 12:51
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Допомога українцям у Німеччині — як отримати гроші на навчання
Біженці сідають на потяг. Фото: google.com
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

Українським громадянам, які проживають у Німеччині, виплатять додаткову фінансову допомогу. Кошти можна отримати у центрі зайнятості Jobcenter.

Про це інформує Handbook Germany.

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Умови надання допомоги

Як зазначає видання, отримати грошову допомогу можуть українці, які прибули через війну у Німеччину, і хочуть підвищити професійну кваліфікацію, забезпечивши можливість більш гідних доходів. Такі громадяни також мають право отримати нову професійну освіту за кошти Німеччини в рамках програми "Участь на ринку праці".

Тривалість навчання підвищення професійної кваліфікації — три роки. Його фінансуватиме тамтешній центр зайнятості Jobcenter.

Щоб стати учасником державної програми та одержувати щомісячні грошові виплати, необхідно звернутися за консультацією у центр зайнятості. Громадянам можуть витратити кошти на курси з вивчення німецької мови. Їх зможуть отримати не тільки безробітні, а й ті, хто має роботу в Німеччині, проте заробляє мало.

Які суми можна отримати

Сума грошової допомоги — 225 євро (8,9 тис. грн):

  • з липня запропонують додаткові щомісячні виплати на навчання у 150 євро (5,94 тис. грн);
  • у разі участі у програмах підтримки з пошуку роботи — доплатять ще 75 євро (2,97 тис. грн) на місяць.

Нагадаємо, понад мільйон біженців війни з України отримали прихисток в Німеччині. І на їх підтримку в державі виділяються рекордні суми. 

Деякі громадяни під час війни мають право на отримання щомісячної грошової допомоги в розмірі 3,35 тисячі гривень. Така сума гарантована державою з часткового безробіття.

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