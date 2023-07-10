Пенсии в Украине — украинцы потеряют выплаты из-за нового законопроекта

Женщина пенсионного возраста. Фото: УНИАН

В Украине народные депутаты выступают за прекращение выплаты пенсии по определенным основаниям. Это прописано в соответствующем законопроекте №9453.

Об этом свидетельствует информация на сайте Верховной Рады Украины (ВРУ).

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Детали инициативы

Речь идет о проекте закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины о пропорциональном исчислении страхового стажа лицам, работавшим за пределами Украины". В целом, документ призван урегулировать вопрос пропорционального исчисления страхового стажа гражданам, работавшим за пределами страны, в связи с денонсацией договоров по пенсионному обеспечению со странами-участницами Содружества Независимых Государств (СНГ).

Законопроект предлагает урегулирование вопросов:

зачисление страхового стажа, полученного за время работы в странах, входивших в состав бывшего СССР;

определение условий пенсионного обеспечения военных, имеющих страховой стаж, приобретенный в Российской Федерации.

Также предлагается дополнение перечня оснований для прекращения выплаты пенсий. Это может произойти при определенных условиях:

временное проживание за пределами страны по заявлению пенсионера о прекращении выплат;

лицо признано безвестно отсутствующим или объявлено умершим в установленном законодательством порядке;

пенсионер получил статус лица, пропавшего без вести при особых обстоятельствах, согласно закону "О правовом статусе лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах";

пенсия не получалась в течение шести месяцев подряд в организациях, осуществляющих выплаты и доставку выплат, отсутствие за шесть месяцев подряд расходных операций в финучреждениях по текущим счетам, на которые осуществляется выплата пенсий;

получатели пенсии не проходили идентификации в случаях, предусмотренных украинским законодательством.

Документ предлагает обновить условия идентификации для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) на общих основаниях.

Другие причины для потери пенсии

Также украинцы могут потерять пенсии или возникнут трудности в начислении из-за ошибки в трудовой книжке. Специалисты на сайте обнародовали правила оформления, которые нужно соблюдать. В ПФУ попросили будущих пенсионеров обратить внимание на оформление и проверить свою трудовую на соответствие в инструкции требованиям по оформлению.

Также мы писали, что в Украине с 1 июля в третий раз за текущий год повысили выплаты пенсионерам. Речь идет о плановой индексации около 20% для нескольких категорий граждан.

Добавим, украинское правительство утвердило общий бюджет Пенсионного фонда на 2023 год. Сумма составляет почти 769 млрд грн.