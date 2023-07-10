Пенсії в Україні — українці втратять виплати через новий законопроєкт

Жінка пенсійного віку. Фото: УНІАН

В Україні народні депутати виступають за припинення виплати пенсії за певних підстав. Це прописано у відповідному законопроєкті №9453.

Про це свідчить інформація на сайті Верховної Ради Україн (ВРУ).

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Деталі ініціативи

Йдеться про проєкт закону "Про внесення змін до деяких законів України щодо пропорційного обчислення страхового стажу особам, які працювали за межами України". Загалом документ покликаний врегулювати питання пропорційного обчислення страхового стажу громадянам, які працювали за межами країни, у зв’язку з денонсацією договорів щодо пенсійного забезпечення з країнами-учасницями Співдружності Незалежних Держав (СНД). Законопроєкт пропонує врегулювання питань:

зарахування страхового стажу, отриманого за час роботи в країнах, які входили у склад колишнього СРСР;

визначення умов пенсійного забезпечення військових, які мають страховий стаж, набутий в Російській Федерації.

Також пропонується доповнення переліку підстав для припинення виплати пенсії. Це може статися за певних умов:

тимчасове проживання за межами країни за заявою пенсіонера про припинення виплат;

особа визнана безвісно відсутньою чи оголошена померлою у встановленому законодавством порядку;

пенсіонеру отримав статус особи, зниклої безвісти за особливих обставин, згідно із законом "Про правовий статус осіб, зниклих безвісти за особливих обставин";

пенсія не отримувалась упродовж шести місяців поспіль в організаціях, що здійснюють виплати та доставку виплат, відсутність за шість місяців поспіль видаткових операцій у фінустановах за поточними рахунками, на які здійснюється виплата пенсій;

одержувачі пенсії не проходили ідентифікації у випадках, передбачених українським законодавством.

Документ пропонує поновити умови ідентифікації для внутрішньо переміщених осіб (ВПО) на загальних підставах.

Інші причини для втрати пенсії

Також українці можуть втратити пенсії чи виникнуть труднощі у нарахуванні через помилку в трудовій книжці. Фахівці на сайті оприлюднили правила оформлення, яких потрібно дотримуватися. У ПФУ попросили майбутніх пенсіонерів звернути увагу на оформлення та перевірити свою трудову на відповідність в інструкції вимогам щодо оформлення.

Також ми писали, що в Україні з 1 липня втретє за поточний рік підвищили виплати пенсіонерам. Йдеться про планову індексацію на близько 20% для кількох категорій громадян.

Додамо, український уряд затвердив загальний бюджет Пенсійного фонду на 2023 рік. Сума сягає майже 769 млрд грн.