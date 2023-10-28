Беженцы за границей — НБУ фиксирует сокращение расходов украинцев

Европейская валюта. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Украинские граждане, находящиеся за границей, стали меньше тратить денег. Объем снижения финансовых расходов составляет несколько сотен миллионов гривен ежемесячно.

Об этом рассказали в Национальном банке Украины (НБУ).

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По словам заместителя руководителя Нацбанка Сергея Николаевчука, регулятор фиксирует снижение объема расходов украинцев за границей, начиная с апреля 2023 года.

Так, во второй половине 2022 года и в первом квартале текущего года по финансовым операциям с карточками за рубежом фиксировали отток капитала на уровне около 800 млн долларов ежемесячно. В то же время, начиная с весны, объем менее 600 млн долларов ежемесячно.

Чиновник считает, что этому способствовали меры Нацбанка, связанные с сокращением спреда между наличным и официальным обменным валютным курсом, а также усиление финансового контроля.

"Также мы постепенно видим и адаптацию украинских граждан, которые больше трудоустраиваются за границей и все больше ориентируются на получение доходов уже за границей и меньше опираются на свои гривневые активы в Украине", — добавил замглавы Нацбанка.

Что еще стоит знать

Напомним, что Национальный банк призвал банки строже контролировать карточки украинцев. Такое требование изложено в письме НБУ №57-0008/76680.

Напомним, в Украине планируют осуществить массовые проверки клиентов государственного "Ощадбанка", получающих пенсионные и социальные выплаты. Однако сроки физической идентификации украинцев несколько сместят.

Также мы писали, что эксперты рассказали о главных угрозах поступления в Украину меньшего объема валюты. С середины лета 2023 года Национальный банк начал отчитываться об увеличении дефицита платежного баланса.