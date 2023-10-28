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Українці за кордоном стали менше витрачати грошей — дані НБУ

28 жовтня 2023 16:01
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Біженці за кордоном — НБУ фіксує скорочення витрат українців
Європейська валюта. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

Українські громадяни, які перебувають за кордоном, почали менше витрачати грошей. Обсяг зниження фінансових видатків сягає кількасот мільйонів гривень щомісяця.

Про це розповіли у Національному банку України (НБУ).

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За словами заступника керівника Нацбанку Сергія Ніколайчука, регулятор фіксує зниження обсягу витрат українців за кордоном, починаючи з квітня 2023 року.

Так, у другій половині 2022 року та першому кварталі поточного року за фінансовими операціями з картками за кордоном фіксували відтік капіталу на рівні близько 800 млн доларів щомісяця. Водночас, починаючи з весни, обсяг менший за 600 млн доларів щомісяця.

Посадовець вважає, що цьому сприяли заходи Нацбанку, пов'язані зі скороченням спреду між готівковим та офіційним обмінним валютним курсом, а також посилення фінансового контролю.

"Також ми поступово бачимо й адаптацію українських громадян, які більше працевлаштовуються за кордоном і дедалі більше орієнтуються на отримання доходів вже за кордоном та менше спираються на свої гривневі активи в Україні", — додав заступник керівника Нацбанку.

Що ще варто знати

Нагадаємо, що Національний банк закликав банки суворіше контролювати картки українців. Така вимога викладена в листі НБУ №57-0008/76680.

Нагадаємо, в Україні планують здійснити масові перевірки клієнтів державного "Ощадбанку", які одержують пенсійні та соціальні виплати. Проте терміни фізичної ідентифікації українців дещо змістять.

Також ми писали, що експерти розповіли про головні загрози від надходження в Україну меншого обсягу валюти. З середини літа 2023 року Національний банк почав звітувати про збільшення дефіциту платіжного балансу.

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