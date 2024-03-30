В Украине можно декларировать посылки и платить таможенные платежи прямо со смартфона

Украинцы смогут самостоятельно декларировать международные посылки — как это сделать
Государственная таможенная служба Украины дает возможность украинцам самостоятельно декларировать экспресс-отправку за границу. Теперь это можно сделать прямо из смартфона через Личный кабинет на вебпортале "Єдине вікно для міжнародної торгівлі", подав электронную таможенную декларацию М-16.
Об этом сообщает прессслужба Гостаможни.
Подробнее о самостоятельном декларировании международных отправлений
"Граждане имеют возможность в несколько кликов самостоятельно задекларировать отправку стоимостью до 10 000 евро и оплатить таможенные платежи", — объясняют в ведомстве.
Для упрощения процесса реализовали следующие сервисы:
- подавляющее большинство граф декларации заполняется автоматически,
- автоматически производится машинный перевод названий товаров и другой информации на украинский язык,
- возможность во многих случаях подбора кода товара по УКТ ВЭД,
- расчет налогов производится в автоматическом режиме,
- предусмотрено автозаполнение тех реквизитов, которых не хватает в предварительной информации – в том случае, если гражданин уже пользовался этим сервисом.
Декларацию М-16 необходимо подписать с помощью КЭП или "Дія.Підпис".
Если стоимость товаров превышает 150 евро и они подлежат налогообложению, генерируется QR-код, по которому можно уплатить начисленные таможенные платежи из своего банковского приложения.
Отследить статус оформления отправки и поступления уплаченных средств на таможню можно онлайн через Личный кабинет.
В Таможенной службе отметили, что остаются альтернативные способы оформления, такие как декларирование экспресс-перевозчиком или через таможенного брокера и личное (или по поручению) представление бумажной декларации в подразделение таможенного оформления.
Что еще нужно знать
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