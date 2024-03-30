В Украине можно декларировать посылки и платить таможенные платежи прямо со смартфона

Посылка в руках. Фото: Unplash

Государственная таможенная служба Украины дает возможность украинцам самостоятельно декларировать экспресс-отправку за границу. Теперь это можно сделать прямо из смартфона через Личный кабинет на вебпортале "Єдине вікно для міжнародної торгівлі", подав электронную таможенную декларацию М-16.

Об этом сообщает прессслужба Гостаможни.

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"Граждане имеют возможность в несколько кликов самостоятельно задекларировать отправку стоимостью до 10 000 евро и оплатить таможенные платежи", — объясняют в ведомстве.

Для упрощения процесса реализовали следующие сервисы:

подавляющее большинство граф декларации заполняется автоматически,

автоматически производится машинный перевод названий товаров и другой информации на украинский язык,

возможность во многих случаях подбора кода товара по УКТ ВЭД,

расчет налогов производится в автоматическом режиме,

предусмотрено автозаполнение тех реквизитов, которых не хватает в предварительной информации – в том случае, если гражданин уже пользовался этим сервисом.

Декларацию М-16 необходимо подписать с помощью КЭП или "Дія.Підпис".

Если стоимость товаров превышает 150 евро и они подлежат налогообложению, генерируется QR-код, по которому можно уплатить начисленные таможенные платежи из своего банковского приложения.

Отследить статус оформления отправки и поступления уплаченных средств на таможню можно онлайн через Личный кабинет.

В Таможенной службе отметили, что остаются альтернативные способы оформления, такие как декларирование экспресс-перевозчиком или через таможенного брокера и личное (или по поручению) представление бумажной декларации в подразделение таможенного оформления.

Что еще нужно знать

Напомним, в украинском парламенте зарегистрированы законопроекты №11080 и №11081, предусматривающие льготы на ввоз автомобилей в Украину для отдельных категорий лиц. Речь идет о гражданах, проходивших военную службу после 24 февраля 2022 года.

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