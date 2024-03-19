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"Нова пошта" доставлятиме товари по-новому — що зміниться

19 березня 2024 09:31
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова
Нова пошта доставлятиме посилки у Польщу інакше — деталі змін
Посилка Nova Post. Фото: novaposhta.official
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова

Українська логістична компанія "Нова пошта" почне працювати по-новому. Тепер громадяни, які проживають у Польщі, зможуть замовляти речі із маркетплейсу OLX Україна у польські відділення Nova Post.

Про це повідомили у пресцентрі компанії.

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Детальніше про те, як працюватиме "Нова пошта"

Як наголошують у пресслужбі, відповідна послуга тепер доступна всім користувачам маркет-порталу та застосунків olx.ua з українськими номерами телефонів та банківськими картами.

При цьому під час таких операцій на вартість товару встановлений ліміт. Ціна не може перевищувати 1,8 тис. грн.

Термін доставки товарів у Польщу становитиме щонайменше три дні від дати підтвердження угоди з продавцем.

Також у компанії зауважують, що не всі товари можна замовляти. Послуга поширюється виключно на товари, що дозволені до пересилки через державний кордон. З вичерпним переліком можна ознайомитися за посиланням.

На середину березня 2024 року у Польщі функціонує 40 відділень Nova Post. Також там доступна кур'єрська доставка у кожний куточок країни. Окрім того, передбачена можливість отримувати чи відправляти в Україну із поштоматів InPost. 

Також у компанії додають, що вже є 12 країн Європи, де працюють відділення "Нової пошти". Зокрема, громадяни можуть отримувати та відправляти посилки своїм рідним та близьким з таких країн, як Естонія, Італія, Латвія, Литва, Німеччина, Румунія, Словаччина, Угорщина, Чехія, Молдова.

Що ще варто знати

Нагадаємо, Нова пошта розповіла про відкриття першої точки обслуговування та кур’єрської доставки у ще одній країні Європейського Союзу (ЄС). Цього разу географія бізнесу компанії розширилась на Угорщину.

Також ми писали, що в поштовій компанії розповіли про систему знижок на деякі послуги під час воєнного стану. Зокрема, є можливість безкоштовного відправлення посилок військовим.

Польща
Нова пошта
пошта
послуги
посилки

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