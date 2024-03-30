В Україні можна декларувати посилки та сплачувати митні платежі прямо зі смартфону

Посилка в руках. Фото: Unplash

Державна митна служба України надає можливість українцям самостійно декларувати експрес-відправлення за кордон. Відтепер це можна зробити просто з смартфона через Особистий кабінет на вебпорталі "Єдине вікно для міжнародної торгівлі", подавши електронну митну декларацію М-16.

Про це повідомляє пресслужба Держмитниці.

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Детальніше про самостійне декларування міжнародних відправлень

"Громадяни мають можливість у кілька кліків самостійно задекларувати відправлення вартістю до 10 000 євро та сплатити митні платежі", — пояснюють у відомстві.

Для спрощення процесу реалізовали наступні сервіси:

переважна більшість граф декларації заповнюється автоматично,

автоматично проводиться машинний переклад назв товарів та іншої інформації українською мовою,

можливість у багатьох випадках підбору коду товару за УКТ ЗЕД,

розрахунок податків провадиться в автоматичному режимі,

передбачено автозаповнення тих реквізитів, яких бракує в попередній інформації – в тому випадку, якщо громадянин раніше вже користувався цим сервісом.

Декларацію М-16 необхідно підписати за допомогою КЕП або "Дія.Підпис".

Якщо вартість товарів перевищує 150 євро і вони підлягають оподаткуванню, генерується QR-код, через який можна сплатити нараховані митні платежі зі свого банківського застосунку.

Відстежити статус оформлення відправлення та надходження сплачених коштів на митницю можна онлайн через Особистий кабінет.

У митній службі зазначили, що залишаються альтернативні способи оформлення, такі як декларування експрес-перевізником або через митного брокера та особисте (або за дорученням) подання паперової декларації до підрозділу митного оформлення.

Що ще треба знати

Нагадаємо, в українському парламенті зареєстровано законопроєкти №11080 та №11081, що передбачають пільги на ввезення автомобілів в Україну для окремих категорій осіб. Йдеться про громадян, які проходили військову службу після 24 лютого 2022 року.

Ми також повідомляли, що українська логістична компанія "Нова пошта" почне працювати по-новому. Тепер громадяни, які проживають у Польщі, зможуть замовляти речі із маркетплейсу OLX Україна у польські відділення Nova Post.