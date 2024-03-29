Блокировка счетов — как украинцам успешно пройти финмониторинг

Банковская карта в руках. Фото: Unsplush

В Украине по требованию Национального банка финучреждения направляют запросы клиентам на проверку источников происхождения наличных средств на банковской карточке, некоторым в результате соответствующих проверок блокируют счет. Чтобы этого не произошло, нужно знать, почему и при каких условиях банки просят от клиентов подтверждения доходов и как пройти финмониторинг.

Об этом рассказал адвокат Роман Симутин.

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Какие переводы попадают под проверку

По его словам, как правило, банк может заинтересовать источник дохода, если сумма месячных переводов превышает лимит 400 тысяч грн. Финучреждение не интересуют переводы до 30 тыс. грн в месяц оборота по карточке.

Проверяют переводы от 30 тысяч до 400 тысяч в следующих случаях:

большое количество переводов — десятки и сотни операций;

удвоение оборота на карте;

снятие более половины средств с карты;

жалоба банка от лица, сделавшего перевод средств.

По итогам проверки возможны следующие сценарии развития событий:

банк самостоятельно выяснит необходимую информацию от клиента и решит, что все в порядке и продолжит сотрудничество;

банк приостановит работу с клиентом и проинформирует об этом Госфинмониторинг.

При этом последний принимает все заявления, однако реагирует исключительно на важнейшие из них, что примерно составляет 10% от всех.

"Поэтому финансовый контроль действительно существует и ежегодно становится более эффективным, но правоохранительные органы вами гарантированно заинтересуются только если ваши финансовые операции не просто немного подозрительны, а носят исключительный и массовый характер", — отмечает специалист.

Как успешно пройти финмониторинг

Для того, чтобы успешно пройти финмониторинг, нужно доказать банку два факта:

что деятельность и доход законны;

происходит уплата или человек освобожден от уплаты налогов.

Учитывая это, доказательствами законности полученных средств, например, могут быть:

справка с работы о доходах;

таможенная декларация;

документы, где подтверждается получение компенсаций, выплат, материального обеспечения;

копии документов, где подтверждается получение наследства.

При этом юрист советует не затягивать и не игнорировать банковские запросы по поводу проверки счета.

"Не затягивайте и не игнорируйте банковские запросы по поводу проверки счета, а своевременно контактируйте с банком, предоставляя необходимую информацию о ваших платежах", — добавил Роман Симутин.

Что еще стоит знать

Напомним, ПриватБанк может заблокировать карту даже после полного погашения задолженности. В банке объяснили, что такое ограничение является временной мерой.

Также мелкий бизнес жалуется на закрытие счетов в госфинучреждении "ПриватБанк" без объяснения причин. В банке утверждают, что всем, кому было отказано в обслуживании, присылают официальный ответ.