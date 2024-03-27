Банки блокують рахунки клієнтів — оприлюднено популярні причини

Банківська картка. Фото: privatbank.ua

Українські банки в рамках фінансового моніторингу продовжують блокувати рахунки та розривати співпрацю з клієнтами. Відомо основні порушення, через які можна втратити доступ до власних грошей.

Про це повідомляє Oboz.ua.

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Причини, через які банки блокують рахунки

Оцінивши умови трьох найбільших банків країни, закривають рахунки клієнтів з таких причин:

протягом року не було жодних операцій, а на рахунку порожньо;

у разі смерті клієнта;

якщо було порушено зобов'язання відповідно до договору (не було актуалізовано дані);

якщо співпраця призвела до фінансових збитків, погіршення іміджу фінустанови;

якщо клієнт пішов на обман банку, надавши недостовірні дані;

рахунок використовується не для власних потреб;

у разі, якщо діяльність суперечить законодавству;

якщо є підстави, передбачені законодавством з питань фінмоніторингу;

у разі виникнення підозри чи виявлення ознак нелегальних операцій із платіжним інструментом.

Також у разі внесення клієнта до санкційних списків.

Під час фінансового моніторингу зважають на порогові суми, після яких просять надати документи, де підтверджується походження коштів. Йдеться про 400 тис. гривень. У разі меншої суми банки використовують ризик-орієнтований підхід. При цьому ризиковими вважаються нетипові операції, операції з готівкою, криптовалютою, отримання виграшів від казино, перекази від PEPів (politically exposed persons).

Окрім того, відповідно до статті 15 закону щодо фінансового моніторингу, є такі причини для розірвання договору з ініціативи фінустанови:

неможливість проведення ідентифікації чи верифікації клієнта;

встановлення неприйнятно високого ризику/ненадання необхідних для здійснення належної перевірки документів чи інформації;

подання недостовірних даних чи подання інформації з метою обману;

у разі неможливості здійснення ідентифікації особи від імені чи в інтересах якої здійснюється фіноперація.

Що ще варто знати

Нагадаємо, Нацбанк пояснив деталі запровадження нових вимог до операцій з переказу коштів готівкою. Регулятор спростував інформацію про можливу заборону на перекази.

Раніше НБУ оновив деякі валютні обмеження, привівши у відповідність до норм чинного законодавства. Зокрема, надав тимчасову можливість безготівкового обміну коштів клієнтів банків у російських та білоруських рублях.