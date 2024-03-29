Блокування рахунків — як українцям успішно пройти фінмоніторинг

Банківська картка у руках. Фото: Unsplush

В Україні на вимогу Національного банку фінустанови надсилають запити клієнтам на перевірку джерел походження наявних коштів на банківській картці, декому у результаті відповідних перевірок блокують рахунок. Щоб цього не трапилося, потрібно знати, чому та за яких умов банки просять від клієнтів підтвердження доходів та як пройти фінмоніторинг.

Про це розповів адвокат Роман Сімутін.

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Які перекази потрапляють під перевірку

За його словами, як правило, банк може зацікавити джерело доходу, якщо сума місячних переказів перевищує ліміт у 400 тис. грн. Фінустанову не цікавлять перекази до 30 тис. грн на місяць обігу за карткою.

Перевіряють перекази від 30 до 400 тис. грн у таких випадках:

велика кількість переказів — десятки та сотні операцій;

подвоєння обігу на карті;

зняття більш ніж половини коштів з картки;

скарга банку від особи, що переказала кошти.

За підсумком перевірки можливі такі сценарії розвитку подій:

банк самостійно з’ясує необхідну інформацію від клієнта і вирішить, що все гаразд і продовжить співпрацю;

банк призупинить роботу з клієнтом та проінформує про це Держфінмоніторинг.

При цьому останній приймає всі заяви, однак реагує виключно на найважливіші з них, які приблизно становлять 10% від усіх.

"Тому фінансовий контроль дійсно існує та щороку стає більш ефективним, але правоохоронні органи вами гарантовано зацікавляться, лише якщо ваші фінансові операції не просто трішки підозрілі, а носять винятковий і масовий характер", — зазначає фахівець.

Як успішно пройти фінмоніторинг

Для того, щоб успішно пройти фінмоніторинг, потрібно довести банку два факти:

що діяльність і дохід законні;

відбувається сплата чи людина звільнена від сплати податків.

З огляду на це, доказами законності отриманих коштів, наприклад, можуть бути:

довідка з роботи про доходи;

митна декларація;

документи, де підтверджується отримання компенсацій, виплат, матеріального забезпечення;

копії документів, де підтверджується отримання спадщини.

При цьому юрист радить не затягувати та не ігнорувати банківські запити щодо перевірки рахунку.

"Не затягуйте та не ігноруйте банківські запити щодо перевірки рахунку, а своєчасно контактуйте з банком, надаючи необхідну інформацію про ваші платежі", — додав Роман Сімутін.

Що ще варто знати

Нагадаємо, ПриватБанк може заблокувати картку навіть після повного погашення заборгованості. У банку пояснили, що таке обмеження є тимчасовим заходом.

Також дрібний бізнес скаржиться на закриття рахунків у держфінустанові "ПриватБанк" без пояснення причин. У банку стверджують, що всім, кому було відмовлено в обслуговуванні, надсилають офіційну відповідь.