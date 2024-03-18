Денежная помощь в 6,6 тыс. гривен — как и кто из украинцев может получить выплаты

Денежные купюры. Фото: РБК-Украина

Некоторые граждане Украины могут получить дополнительную помощь от благотворительного фонда "Люмос Украины". Сейчас идет прием заявок для нескольких регионах.

О таких выплатах от организации сообщает help.hvylya.net.

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Какую сумму помощи оказывают украинцам

Помощь от "Люмос Украина" оказывают вместе со Всеукраинской общественной организацией Украины без сирот. Также проект финансово поддерживает Гуманитарный фонд для Украины.

По информации благотворительного фонда размер выплаты составляет 1,1 тыс. гривен. Однако такой размер помощи будет предоставлен в течение шести месяцев. То есть можно рассчитывать на сумму 6,6 тыс. гривен на человека.

Денежная помощь предоставляется только гражданам, которые ранее не получали благотворительные выплаты и не участвовали в программах ООН.

Кто может получить помощь

Многоцелевую денежную помощь оказывают семьям с детьми, в том числе внутренне перемещенным лицам (ВПЛ) в трех областях:

Житомирской;

Сумской;

Харьковской.

Программой предусмотрено оказание помощи уязвимым категориям граждан. Речь идет о семьях, которые:

имеют ребенка с инвалидностью или ребенка с особыми образовательными потребностями;

двое и более детей, вернувшихся из интернатного учреждения;

малообеспеченные, где воспитывается трое и более детей;

одинокий отец или мать воспитывает ребенка до 18 лет, в частности, ребенка с инвалидностью или ребенка с особыми образовательными потребностями;

приемная семья, где воспитываются дети младше трех лет.

Тем, кто подпадает под критерии оказания помощи, нужно обратиться в местные органы власти этих регионов.

Реализация проекта продлится до октября 2024 года.

Что еще стоит знать

Напомним, украинцы могут зарегистрироваться на новое пособие от благотворительного фонда "Солидар Свисс Украина" при финансовой поддержке Swiss Solidarity (Швейцария). Он выплатит каждому по 3,6 тыс. грн в месяц.

Еще в Украине повысили размер пособия для детей погибших защитников-добровольцев. Новые суммы выплат получат с 1 апреля 2024 года.