Грошова допомога у 6,6 тис. гривень — як і хто з українців може отримати виплати

Грошові купюри. Фото: РБК-Україна

Деякі українські громадяни можуть отримати додаткову допомогу від благодійного фонду "Люмос України". Зараз триває прийом заявок в кількох регіонах.

Про такі виплати від організації повідомляє help.hvylya.net.

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Яку суму допомоги надають українцям

Допомогу від "Люмос Україна" надають разом із Всеукраїнською громадською організацією України без сиріт. Також проєкт фінансово підтримує Гуманітарний Фонд для України.

За інформацією благодійного фонду, розмір виплати становить 1,1 тис. гривень. Однак такий розмір допомоги надаватиметься упродовж шести місяців. Тобто загалом можна розраховувати на суму 6,6 тис. гривень на людину.

Грошова допомога надається тільки тим громадянам, які раніше не отримували благодійні виплати та не брали участі у програмах ООН.

Хто може отримати допомогу

Багатоцільову грошову допомогу надають родинам з дітьми, зокрема внутрішньо переміщеним особам (ВПО) у трьох областях:

Житомирській;

Сумській;

Харківській.

Програмою передбачено надання допомоги вразливим категоріям громадян. Йдеться про родини, які:

мають дитину з інвалідністю чи дитину з особливими освітніми потребами;

двоє і більше дітей, які повернулися з інтернатного закладу;

є малозабезпеченими, де виховується троє і більше дітей;

самотній батько чи матір виховує дитину до 18 років, зокрема, дитину з інвалідністю чи дитину з особливими освітніми потребами;

прийомна сім’я, де виховуються діти віком до трьох років.

Тим, хто підпадає під критерії надання допомоги, потрібно звернутися до місцевих органів влади цих регіонів.

Реалізація проєкту триватиме до жовтня 2024 року.

Що ще варто знати

Нагадаємо, українці можуть зареєструватися на нову грошову допомогу від благодійного фонду "Солідар Свісс Україна" за фінансової підтримки Swiss Solidarity (Швейцарія). Він виплатить кожному по 3,6 тис. грн на місяць.

Ще в Україні підвищили розмір допомоги для дітей загиблих захисників-добровольців. Нові суми виплат отримають з 1 квітня 2024 року.