Страховые выплаты в Украине — как можно подать заявку онлайн

Женщина со смартфоном. Фото: Unplush

В Пенсионном фонде предложили украинцам новую услугу. Теперь заявления на всевозможные страховые выплаты можно подавать дистанционно.

Об этом говорится на официальном сайте ПФУ.

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Как отмечают в Пенсионном фонде, в Украине заработал новый сервис подачи заявок на назначение, перерасчет или продление действия страховых выплат, в частности, в связи с несчастным случаем на производстве или профессиональными заболеваниями.

Теперь пострадавшие граждане или члены их семей могут подавать дистанционно заявления на ряд выплат. Для этого нужно авторизироваться на портале е-услуг Пенсионного фонда при помощи квалифицированной электронной подписи (КЭП).

После чего могут подавать заявки на получение соответствующих страховых выплат:

о назначении/перерасчете/продолжении страховой выплаты в связи с несчастным случаем на производстве (профессиональные заболевания);

о назначении, перерасчете и продлении страховых выплат из-за смерти кормильца;

на возмещение расходов по захоронению потерпевшего и другие ритуальные услуги;

на осуществление страховых выплат (возобновление или добровольное прекращение выплат, выплаты недополученных страховых сумм);

на компенсацию расходов (за проезд, расходы на жилье).

Источник: ПФУ

Что еще стоит знать

Напомним, до конца 2023 года на платформе "Дія" будет добавлено еще 14 цифровых сервисов, среди которых есть электронное судопроизводство. При этом в Минцифре обозначили путь цифрового преобразования на следующие три года.

Также мы писали, что услуга получения документов об изменении места жительства станет для украинцев более доступной. Так, в приложение "Дія" вернули соответствующую функцию.