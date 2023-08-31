Страховые выплаты в Украине — как можно подать заявку онлайн

Украинцам доступна новая услуга: онлайн-заявки на страховые выплаты
В Пенсионном фонде предложили украинцам новую услугу. Теперь заявления на всевозможные страховые выплаты можно подавать дистанционно.
Об этом говорится на официальном сайте ПФУ.
Как подать заявку на страховые выплаты онлайн
Как отмечают в Пенсионном фонде, в Украине заработал новый сервис подачи заявок на назначение, перерасчет или продление действия страховых выплат, в частности, в связи с несчастным случаем на производстве или профессиональными заболеваниями.
Теперь пострадавшие граждане или члены их семей могут подавать дистанционно заявления на ряд выплат. Для этого нужно авторизироваться на портале е-услуг Пенсионного фонда при помощи квалифицированной электронной подписи (КЭП).
После чего могут подавать заявки на получение соответствующих страховых выплат:
- о назначении/перерасчете/продолжении страховой выплаты в связи с несчастным случаем на производстве (профессиональные заболевания);
- о назначении, перерасчете и продлении страховых выплат из-за смерти кормильца;
- на возмещение расходов по захоронению потерпевшего и другие ритуальные услуги;
- на осуществление страховых выплат (возобновление или добровольное прекращение выплат, выплаты недополученных страховых сумм);
- на компенсацию расходов (за проезд, расходы на жилье).
Что еще стоит знать
Напомним, до конца 2023 года на платформе "Дія" будет добавлено еще 14 цифровых сервисов, среди которых есть электронное судопроизводство. При этом в Минцифре обозначили путь цифрового преобразования на следующие три года.
Также мы писали, что услуга получения документов об изменении места жительства станет для украинцев более доступной. Так, в приложение "Дія" вернули соответствующую функцию.