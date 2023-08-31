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Украинцам доступна новая услуга: онлайн-заявки на страховые выплаты

31 августа 2023 12:44
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Страховые выплаты в Украине — как можно подать заявку онлайн
Женщина со смартфоном. Фото: Unplush
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В Пенсионном фонде предложили украинцам новую услугу. Теперь заявления на всевозможные страховые выплаты можно подавать дистанционно.

Об этом говорится на официальном сайте ПФУ.

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Как подать заявку на страховые выплаты онлайн

Как отмечают в Пенсионном фонде, в Украине заработал новый сервис подачи заявок на назначение, перерасчет или продление действия страховых выплат, в частности, в связи с несчастным случаем на производстве или профессиональными заболеваниями.

Теперь пострадавшие граждане или члены их семей могут подавать дистанционно заявления на ряд выплат. Для этого нужно авторизироваться на портале е-услуг Пенсионного фонда при помощи квалифицированной электронной подписи (КЭП).

После чего могут подавать заявки на получение соответствующих страховых выплат:

  • о назначении/перерасчете/продолжении страховой выплаты в связи с несчастным случаем на производстве (профессиональные заболевания);
  • о назначении, перерасчете и продлении страховых выплат из-за смерти кормильца;
  • на возмещение расходов по захоронению потерпевшего и другие ритуальные услуги;
  • на осуществление страховых выплат (возобновление или добровольное прекращение выплат, выплаты недополученных страховых сумм);
  • на компенсацию расходов (за проезд, расходы на жилье).

 

виплати ПФУ
Источник: ПФУ

Что еще стоит знать

Напомним, до конца 2023 года на платформе "Дія" будет добавлено еще 14 цифровых сервисов, среди которых есть электронное судопроизводство. При этом в Минцифре обозначили путь цифрового преобразования на следующие три года.

Также мы писали, что услуга получения документов об изменении места жительства станет для украинцев более доступной. Так, в приложение "Дія" вернули соответствующую функцию.

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