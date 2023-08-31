Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Економіка arrow Українцям доступна нова послуга: онлайн-заявки на страхові виплати arrow

Українцям доступна нова послуга: онлайн-заявки на страхові виплати

31 серпня 2023 12:44
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Страхові виплати в Україні — як можна подати заявку онлайн
Жінка зі смартфоном. Фото: Unplush
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

У Пенсійному фонді запропонували українцям нову послугу. Тепер заяви на різноманітні страхові виплати також можна подавати дистанційно.

Про це йдеться на офіційному сайті ПФУ.

Читайте також:

Як подати заявку на страхові виплати онлайн

Як зазначають у Пенсійному фонді, в Україні запрацював новий сервіс подання заявок на призначення, перерахунок чи продовження дії страхових виплат, зокрема, у зв’язку з нещасним випадком на виробництві чи професійними захворюваннями.

Тепер постраждалі громадяни чи члени їхніх родин можуть подавати дистанційно заяви на низку виплат. Для цього потрібно авторизуватися на порталі е-послуг Пенсійного фонду за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП).

Після чого можуть подавати заявки на одержання відповідних страхових виплат:

  • про призначення/перерахунок/продовження страхової виплати у зв’язку з нещасним випадком на виробництві (професійні захворювання);
  • про призначення, перерахунок та продовження страхових виплат через смерть годувальника;
  • на відшкодування витрат на поховання потерпілого та інші ритуальні послуги;
  • на здійснення страхових виплат (поновлення чи добровільне припинення виплат, виплат недоотриманих страхових сум);
  • на компенсацію витрат (за проїзд, витрати на житло).

 

виплати ПФУ
Джерело: ПФУ

Що ще варто знати

Нагадаємо, до кінця 2023 року на платформі "Дія" буде додано ще 14 цифрових сервісів, серед яких є електронне судочинство. При цьому в Мінцифри позначили шлях цифрового перетворення на наступні три роки.

Також ми писали, що послуга отримання документів про зміну місця проживання стане для українців доступнішою. Так, у додаток "Дія" повернули відповідну функцію.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Ексклюзив

06:53Воювати підуть всі чоловіки: у ВР назвали умову

06:10 Мінімальна зарплата в Україні суттєво зросте: відомо, коли й на скільки

12:45 Ломаченко звернувся до Усика після бою з Дюбуа: що сказав ексчемпіон

Новина з фото

03:49У Житомирі вибухи: БпЛА дісталися міста

19:15 Українцям хочуть по-новому вручати повістки: що зміниться

None

Як у Львові готують до школи дітей зі сходу України: репортаж з модульного містечка "Маріяполіс"

11:25 Як мотивувати людей іти в армію: відповідь Резнікова

23:35 В Укренерго зробили важливу заяву щодо відключень світла взимку

18:40 Солістка гурту KAZKA продемонструвала розкішні форми на пляжі

08:50 Бійка "Динамо" з "Арісом": з'явилося відео з найкращого ракурсу

01:10 В Україні хочуть штрафувати власників автівок із ГБО

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз