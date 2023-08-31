Страхові виплати в Україні — як можна подати заявку онлайн

Жінка зі смартфоном. Фото: Unplush

У Пенсійному фонді запропонували українцям нову послугу. Тепер заяви на різноманітні страхові виплати також можна подавати дистанційно.

Про це йдеться на офіційному сайті ПФУ.

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Як зазначають у Пенсійному фонді, в Україні запрацював новий сервіс подання заявок на призначення, перерахунок чи продовження дії страхових виплат, зокрема, у зв’язку з нещасним випадком на виробництві чи професійними захворюваннями.

Тепер постраждалі громадяни чи члени їхніх родин можуть подавати дистанційно заяви на низку виплат. Для цього потрібно авторизуватися на порталі е-послуг Пенсійного фонду за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП).

Після чого можуть подавати заявки на одержання відповідних страхових виплат:

про призначення/перерахунок/продовження страхової виплати у зв’язку з нещасним випадком на виробництві (професійні захворювання);

про призначення, перерахунок та продовження страхових виплат через смерть годувальника;

на відшкодування витрат на поховання потерпілого та інші ритуальні послуги;

на здійснення страхових виплат (поновлення чи добровільне припинення виплат, виплат недоотриманих страхових сум);

на компенсацію витрат (за проїзд, витрати на житло).

Джерело: ПФУ

Що ще варто знати

Нагадаємо, до кінця 2023 року на платформі "Дія" буде додано ще 14 цифрових сервісів, серед яких є електронне судочинство. При цьому в Мінцифри позначили шлях цифрового перетворення на наступні три роки.

Також ми писали, що послуга отримання документів про зміну місця проживання стане для українців доступнішою. Так, у додаток "Дія" повернули відповідну функцію.