Страхові виплати в Україні — як можна подати заявку онлайн

Українцям доступна нова послуга: онлайн-заявки на страхові виплати
У Пенсійному фонді запропонували українцям нову послугу. Тепер заяви на різноманітні страхові виплати також можна подавати дистанційно.
Про це йдеться на офіційному сайті ПФУ.
Як подати заявку на страхові виплати онлайн
Як зазначають у Пенсійному фонді, в Україні запрацював новий сервіс подання заявок на призначення, перерахунок чи продовження дії страхових виплат, зокрема, у зв’язку з нещасним випадком на виробництві чи професійними захворюваннями.
Тепер постраждалі громадяни чи члени їхніх родин можуть подавати дистанційно заяви на низку виплат. Для цього потрібно авторизуватися на порталі е-послуг Пенсійного фонду за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП).
Після чого можуть подавати заявки на одержання відповідних страхових виплат:
- про призначення/перерахунок/продовження страхової виплати у зв’язку з нещасним випадком на виробництві (професійні захворювання);
- про призначення, перерахунок та продовження страхових виплат через смерть годувальника;
- на відшкодування витрат на поховання потерпілого та інші ритуальні послуги;
- на здійснення страхових виплат (поновлення чи добровільне припинення виплат, виплат недоотриманих страхових сум);
- на компенсацію витрат (за проїзд, витрати на житло).
Що ще варто знати
Нагадаємо, до кінця 2023 року на платформі "Дія" буде додано ще 14 цифрових сервісів, серед яких є електронне судочинство. При цьому в Мінцифри позначили шлях цифрового перетворення на наступні три роки.
Також ми писали, що послуга отримання документів про зміну місця проживання стане для українців доступнішою. Так, у додаток "Дія" повернули відповідну функцію.