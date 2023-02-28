Пенсии в Польше — украинцам объяснили, как перевести выплаты

Украинцам объяснили, как перевести выплату пенсий в Польшу: инструкция
В Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий объяснили, как украинским гражданам пожилого возраста, временно получившим убежище в Польше, перевести пенсионные выплаты из Украины. Там предложили пошаговую инструкцию.
Соответственное разъяснение Минреинтеграции подготовило совместно с Пенсионным фондом Украины (ПФУ), передает пресс-служба ведомства.
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Как перевести пенсии в Польшу
В пресс-службе отметили, что соответствующий вопрос неоднократно поднимался на совещаниях по обсуждению актуальных проблем украинских беженцев в Польше.
Так, украинские пенсионеры могут перевести пенсионные выплаты, подав документы через Учреждение социального страхования Республики Польша (ZUS). Однако речь идет о гражданах, которые уже получали пенсии в Украине.
Ведомство предложило пошаговую инструкцию:
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Добавим, что в Министерстве социальной политики Украины рассказали, на сколько повысятся пенсии у граждан после проведения индексации ("осовременивания") в марте текущего года. Хотя индексация будет произведена на уровне 20%, размер выплат повысится в среднем от 400 до 700 гривен. Доплаты к пенсиям будут различаться в зависимости от категорий.
На осуществление такого повышения бюджетных средств должно хватить. Индексация коснется всех пенсионеров, в том числе военных. Так, в Кабинете министров ищут способы повысить выплаты даже тем, у кого они ниже минимальных (менее 1920 гривен).
Напомним, в Украине граждане, которым не хватает страхового стажа для пенсии, смогут его докупить по упрощенному порядку. Сделать это можно с помощью мобильного приложения или платформы государственных услуг "Дія".
В этом году украинцев ждет сразу несколько нововведений в сфере пенсионного обеспечения. В частности, изменятся требования к выходу на заслуженный отдых.