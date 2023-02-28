Пенсії у Польщі — українцям пояснили, як перевести виплати

Мінреінтеграції запропонувало покрокову інструкцію

У Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій пояснили, як українським громадянам літнього віку, які тимчасово отримали прихисток у Польщі, перевести пенсійні виплати з України. Там запропонували покрокову інструкцію.

Відповідне роз'яснення Мінреінтеграції підготувало спільно з Пенсійним фондом України (ПФУ), інформує пресслужба відомства.

Як перевести пенсії у Польщу

У пресслужбі зауважили, що відповідне питання неодноразово піднімалося на нарадах з обговорення актуальних проблем українських біженців у Польщі.

Так, українські пенсіонери можуть перевести пенсійні виплати, подавши документи через Установу соціального страхування Республіки Польща (ZUS). Однак йдеться про тих громадян, хто вже отримував пенсії в Україні.

Відомство запропонувало покрокову інструкцію:

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Додамо також, що у Міністерстві соціальної політики України розповіли, на скільки підвищаться пенсії у громадян після проведення індексації ("осучаснення") у березні поточного року. Хоча індексація буде проведена на рівні 20%, розмір виплат підвищиться в середньому від 400 до 700 гривень. Доплати до пенсій різнитимуться залежно від категорій.

На здійснення такого підвищення бюджетних коштів має вистачити. Індексація торкнеться всіх пенсіонерів, зокрема військових. Так, у Кабінеті міністрів шукають способи підвищити виплати навіть тим, у кого вони нижчі за мінімальні (менше 1920 гривень).

Нагадаємо, в Україні громадяни, яким не вистачає страхового стажу для пенсії, зможуть його докупити за спрощеним порядком. Зробити це можна за допомогою мобільного застосунку чи платформи державних послуг "Дія".

Поточного року на українців чекає одразу кілька нововведень у сфері пенсійного забезпечення. Зокрема, зміняться вимоги до виходу на заслужений відпочинок.