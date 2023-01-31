Укрпочта доставляет посылки в Польшу — как правильно оформить

В ведомстве отметили, что услуга доставки важна во время войны.

В Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины объяснили, как отправлять посылки выехавшим за границу родственникам при помощи почтового оператора "Укрпочта". В ведомстве отметили, что такая услуга важна во время войны.

Об этом поинформировала пресс-служба Минреинтеграции.

Как отправить посылки за границу Укрпочтой

В Министерстве по реинтеграции обнародовали последовательность действий, чтобы сделать это правильно.

Алгоритм действий:

нужно проверить, можно ли пересылать содержимое;

далее необходимо выбрать почтовое отделение, где можно оформить отправку. В областных центрах можно воспользоваться услугой курьера, заполнив форму на сайте;

нужно ознакомиться с правилами таможенного оформления;

записать информацию: фамилию, имя и отчество, почтовые адреса, индексы и номера телефонов отправителя и получателя;

в отделении необходимо оплатить услугу;

квитанцию с трек-номером необходимо сохранить. За ним можно отследить отправку на сайте.

При описании полного почтового адреса следует указать название страны, область (штат), населенный пункт, улицу, номер дома, а также номер квартиры.

Тарифы Укрпочты

Ранее "Укрпочта" сообщила о том, что решила существенно снизить тарифы на отправку посылок в Польшу через сервис ускоренной международной доставки EMS с 1 января 2023 года. Снижение составило 75%

Посылка до 1 кг будет стоить около 6 долларов или 240 гривен. Совершать отправку можно будет в почти любое отделение Почты Польской. Время доставки — от 7 до 14 дней.

Также "Укрпочта" снизила стоимость отправки в Литву, Латвию и Эстонию на 25-45%.

Больше об Укрпочте

Напомним, в Украине стартовал обмен ламп накаливания на энергоэффективные. Принимают заявки через портал или приложение государственных услуг "Дія". Соответствующий обмен обычных ламп на новые LED светодиодные можно осуществить в отделениях Укрпочты. Такая возможность будет внедряться поэтапно во всех регионах.

Ранее почтовый оператор "Укрпочта" отчитался об убытках, полученных на фоне войны. Они достигли более 514 млн гривен. В частности, по итогам полугодия объем чистого дохода Укрпочты упал на 12,6% (на 668 млн. гривен) — до 4,651 млрд гривен против аналогичного показателя прошлого года.