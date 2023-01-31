Укрпочта доставляет посылки в Польшу — как правильно оформить

Украинцам объяснили, как отправлять посылки за границу Укрпочтой
В Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины объяснили, как отправлять посылки выехавшим за границу родственникам при помощи почтового оператора "Укрпочта". В ведомстве отметили, что такая услуга важна во время войны.
Об этом поинформировала пресс-служба Минреинтеграции.
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Как отправить посылки за границу Укрпочтой
В Министерстве по реинтеграции обнародовали последовательность действий, чтобы сделать это правильно.
Алгоритм действий:
- нужно проверить, можно ли пересылать содержимое;
- далее необходимо выбрать почтовое отделение, где можно оформить отправку. В областных центрах можно воспользоваться услугой курьера, заполнив форму на сайте;
- нужно ознакомиться с правилами таможенного оформления;
- записать информацию: фамилию, имя и отчество, почтовые адреса, индексы и номера телефонов отправителя и получателя;
- в отделении необходимо оплатить услугу;
- квитанцию с трек-номером необходимо сохранить. За ним можно отследить отправку на сайте.
При описании полного почтового адреса следует указать название страны, область (штат), населенный пункт, улицу, номер дома, а также номер квартиры.
Тарифы Укрпочты
Ранее "Укрпочта" сообщила о том, что решила существенно снизить тарифы на отправку посылок в Польшу через сервис ускоренной международной доставки EMS с 1 января 2023 года. Снижение составило 75%
Посылка до 1 кг будет стоить около 6 долларов или 240 гривен. Совершать отправку можно будет в почти любое отделение Почты Польской. Время доставки — от 7 до 14 дней.
Также "Укрпочта" снизила стоимость отправки в Литву, Латвию и Эстонию на 25-45%.
Больше об Укрпочте
Напомним, в Украине стартовал обмен ламп накаливания на энергоэффективные. Принимают заявки через портал или приложение государственных услуг "Дія". Соответствующий обмен обычных ламп на новые LED светодиодные можно осуществить в отделениях Укрпочты. Такая возможность будет внедряться поэтапно во всех регионах.
Ранее почтовый оператор "Укрпочта" отчитался об убытках, полученных на фоне войны. Они достигли более 514 млн гривен. В частности, по итогам полугодия объем чистого дохода Укрпочты упал на 12,6% (на 668 млн. гривен) — до 4,651 млрд гривен против аналогичного показателя прошлого года.