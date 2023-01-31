Ми в соцмережах:

Регионы
Киев Одесса Харьков
Разделы
Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Экономика arrow Украинцам объяснили, как отправлять посылки за границу Укрпочтой arrow

Украинцам объяснили, как отправлять посылки за границу Укрпочтой

31 января 2023 23:13
lis.jpg - Ксения Лисновская
Укрпочта доставляет посылки в Польшу — как правильно оформить
В ведомстве отметили, что услуга доставки важна во время войны.
lis.jpg - Ксения Лисновская

В Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины объяснили, как отправлять посылки выехавшим за границу родственникам при помощи почтового оператора "Укрпочта". В ведомстве отметили, что такая услуга важна во время войны.

Об этом поинформировала пресс-служба Минреинтеграции.

Читайте также:

Как отправить посылки за границу Укрпочтой

В Министерстве по реинтеграции обнародовали последовательность действий, чтобы сделать это правильно.

Алгоритм действий:

  • нужно проверить, можно ли пересылать содержимое;
  • далее необходимо выбрать почтовое отделение, где можно оформить отправку. В областных центрах можно воспользоваться услугой курьера, заполнив форму на сайте;
  • нужно ознакомиться с правилами таможенного оформления;
  • записать информацию: фамилию, имя и отчество, почтовые адреса, индексы и номера телефонов отправителя и получателя;
  • в отделении необходимо оплатить услугу;
  • квитанцию с трек-номером необходимо сохранить. За ним можно отследить отправку на сайте.

При описании полного почтового адреса следует указать название страны, область (штат), населенный пункт, улицу, номер дома, а также номер квартиры.

Тарифы Укрпочты

Ранее "Укрпочта" сообщила о том, что решила существенно снизить тарифы на отправку посылок в Польшу через сервис ускоренной международной доставки EMS с 1 января 2023 года. Снижение составило 75%

Посылка до 1 кг будет стоить около 6 долларов или 240 гривен. Совершать отправку можно будет в почти любое отделение Почты Польской. Время доставки — от 7 до 14 дней.

Также "Укрпочта" снизила стоимость отправки в Литву, Латвию и Эстонию на 25-45%.

Больше об Укрпочте

Напомним, в Украине стартовал обмен ламп накаливания на энергоэффективные. Принимают заявки через портал или приложение государственных услуг "Дія". Соответствующий обмен обычных ламп на новые LED светодиодные можно осуществить в отделениях Укрпочты. Такая возможность будет внедряться поэтапно во всех регионах.

Ранее почтовый оператор "Укрпочта" отчитался об убытках, полученных на фоне войны. Они достигли более 514 млн гривен. В частности, по итогам полугодия объем чистого дохода Укрпочты упал на 12,6% (на 668 млн. гривен) — до 4,651 млрд гривен против аналогичного показателя прошлого года.

 

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

05:10 Врачи назвали утренний симптом рака: его многие игнорируют

Эксклюзив

13:30 Безопасное укрытие: почему в квартире спокойнее, чем в старом подвале или погребе

Новина з фото

04:10 Чем закончилась первая в мире пересадка головы

05:40 Три симптома на коже указывают на проблемы с печенью

Новина з фото

05:52 Самая худая женщина на планете: как она выглядела и сколько весила

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

02:50 Два признака на лице, указывающие на опасное для жизни состояние

09:40 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

Новина з фото

17:59 Минус десять килограммов: Елена Зеленская поделилась секретом своего похудения

Новина з фото

06:30 Их просто не узнать: актрисы сериала "Папины дочки" выросли и кардинально изменились. Как выглядят спустя 15 лет

03:10 8 вещей, которые в 2022 году резко утратят свою популярность

23:51 Стало известно, в каком полуфинале "Евровидение-2023" будет голосовать Украина

23:49 В Литве считают, что российские послы в ЕС не нужны

23:30 В россии хотят снести памятник Леси Украинцы: что планируют поставить на этом месте

23:24 В Yasno рассказали, сколько домов в Киеве не отключают от электроэнергии

Новина з відео

23:09 Ожидаем новостей для Украины: Зеленский про решение союзников в ЕС

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

23:04 В Мариуполе прогремело не менее семи взрывов: что известно

22:40 США не выявили признаков нецелевого использования денежных средств, предоставленных Украине

22:23 В Шостке на госпредприятии раздался сильный взрыв: пострадали люди

22:15 Третий эпизод сериала "Последние из нас" установил новый рекорд: такого не было у "Дома дракона"

22:09 В праздничном обращении Орбан заявил, что Венгрия граничит с россией, а не с Украиной

Новина з відео

23:09 Ожидаем новостей для Украины: Зеленский про решение союзников в ЕС

Новина з відео

20:55 "У нас армия упадет как карточный дом": оккупант жалуется на низкую боеспособность среди военных

Новина з відео

18:43 ВСУ объяснили, почему сегодня три раза объявляли воздушную тревогу

Эксклюзив

17:00 "Информвойну на книжном рынке мы проиграли": владелец "Фолио" Александр Красовицкий

Новина з відео

16:55 Гороскоп на 1 февраля: Львам — время на самоанализ, Скорпионам — не торопиться

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Эксклюзив

16:30 Коваленко: "россия планирует захватить весь Донбасс в ближайшие месяцы, но ВСУ готовят сюрприз врагу"

Новина з відео

16:20 В Одессе горел социальный центр для переселенцев: последствия и вероятная причина пожара

Новина з відео

14:49 Мэру Броваров вручили повестку во время заседания горсовета

Новина з відео

14:30 Крымские партизаны ликвидировали двух офицеров росгвардии: как это произошло

Новина з відео

12:33 В Одессе задержали двух мужчин, которые сотрудничали с рф

18:30 Как изменилась военная тактика россии за почти год полномасштабного вторжения

Эксклюзив

17:00 "Информвойну на книжном рынке мы проиграли": владелец "Фолио" Александр Красовицкий

Эксклюзив

16:30 Коваленко: "россия планирует захватить весь Донбасс в ближайшие месяцы, но ВСУ готовят сюрприз врагу"

12:30 Драка жабы и гадюк: как Пригожин и Рогозин Гиркина на фронт не пускали

Эксклюзив

12:16 Селезнев перечислил три составляющие, необходимые ВСУ для начала контрнаступления

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Эксклюзив

11:14 Селезнев сказал, по каким направлениям враг имеет инициативу

08:00 Как Европа выживает без российского газа

Эксклюзив

18:00 Трагедия над Броварами: почему упал министерский вертолет — версии

14:00 "Бавовна" в Иране: детали удара по союзнику путина и что означает "последнее предупреждение"

08:00 Насильники, грабители, убийцы: как реагируют в россии на массовое возвращение зэков Пригожина

Актуальное по теме

None 31 Январь 23:52

Стало известно, в каком полуфинале "Евровидение-2023" будет голосовать Украина

None 31 Январь 23:47

В Литве считают, что российские послы в ЕС не нужны

None 31 Январь 23:36

В россии хотят снести памятник Леси Украинцы: что планируют поставить на этом месте

None 31 Январь 23:46

В Yasno рассказали, сколько домов в Киеве не отключают от электроэнергии

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB